Необычная выставка 11-летней художницы пройдет в «Арт-центре Сергиенко»

Одиннадцатилетняя художница из Нижнего Новгорода Евгения Тимофеичева откроет свою выставку в галерее актуального искусства «Арт-центр Сергиенко» в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится 24 сентября и станет наглядным доказательством того, что для талантливого человека возраст не имеет никакого значения.

Евгения много раз принимала участие в различных российских и международных конкурсах в области культуры и искусства в номинациях «Живопись», «Скульптура и инсталляция», «Декоративно-прикладное искусство», в ее копилке большое количество наград победителя и призера.

В Санкт-Петербург юная художница приехала в сентябре. Этот город стал для нее вдохновением. Узнав о творческой мастерской «Арт-тир», Евгения решилась на новый проект. По ее словам, она сразу поняла, что на этом пространстве сможет создать картины, которые передадут яркость и цвет эмоций, испытываемых ею в городе. 21 сентября в мастерской пройдет удивительный перформанс: за 8 часов художница напишет 30 разномасштабных картин, отражающих ее впечатления от Петербурга. Все пройдет весело, быстро и очень интересно, заметила Евгения. Итогом мероприятия станет выставка «Искусство в легкости» в «Арт-центре Сергиенко».

Девушка не сомневается, что ее картины понравятся посетителям выставки – яркие истории ее увлекательных путешествий вызовут у людей много положительных чувств. В том, что выставка будет интересной и многим понравится, уверен и Алексей Сергиенко, художник, арт-бизнесмен и основатель галереи. Ему самому очень понравился лозунг Евгении Тимофеичевой «Искусство – это легко!».

В галерее актуального искусства «Арт-центр Сергиенко» впервые за все время ее существования будут представлены произведения такого юного художника.