NEOM инвестирует 175 млн долларов в Volocopter для развития отрасли воздушной мобильности

Компания NEOM, реализующая проект интеллектуального и устойчивого регионального развития на северо-западе Саудовской Аравии, объявила об инвестициях серии E в размере 175 миллионов долларов США в компанию Volocopter — первопроходцa в области городской воздушной мобильности. Гига-проект земли будущего получит значительную долю в компании в рамках стратегического участия в глобальной отрасли эСВВП (электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой), что сделает его лидером в области средств обеспечения мобильности в будущем.

Эта сделка расширит стратегическое партнерство компании NEOM с компанией Volocopter и позволит развивать передовую отрасль воздушной мобильности в Саудовской Аравии в соответствии с передовой стратегией NEOM. В ее основе лежит совместное предприятие NEOM-Volocopter, созданное в декабре 2021 года, которое будет предоставлять услуги электрического воздушного такси в проекте NEOM для обеспечения сообщения между его различными регионами, включая THE LINE, OXAGON и TROJENA.

Генеральный директор компании NEOM Надхми Аль-Наср (Nadhmi Al-Nasr) заявил: «Это важнейшее капиталовложение отвечает амбициозным планам, заявленными Его Королевским Высочеством наследным принцем Мухаммедом бин Салманом (Mohammed bin Salman), председателем Совета директоров компании NEOM, в отношении устойчивого развития и превращения проекта NEOM в катализатор прогресса человечества. Оно будет способствовать приближению человечества к новой эре мобильности — эре электрических транспортных средств вертикального взлета и посадки с нулевым уровнем выбросов. Совместно с Главным управлением гражданской авиации Королевства компании NEOM и Volocopter сделают такие концепции, как воздушное такси, повседневной реальностью для жителей и гостей страны. Эффективные партнерские отношения, подобные тем, которые компания NEOM установила с такими новаторскими компаниями, как Volocopter, будут способствовать гигантским скачкам вперед — не только на благо проекта NEOM и Королевства, но и для всеобщего блага».

Глава компании Volocopter Дирк Хоке (Dirk Hoke) добавил: «Это первый случай в истории, когда уникальные характеристики эСВВП учитываются при проектировании региона, который строится с нуля. Это совершенно новый подход к тому, как городская воздушная мобильность может повысить качество жизни в городах. Инвестиции компании NEOM свидетельствуют о нашей лидирующей позиции технологического первопроходца в соревновании за право стать первой компанией, ворвавшейся на развивающийся рынок городской воздушной мобильности».

Уникальное региональное развитие в рамках проекта NEOM представляет собой глобальную живую лабораторию для совершенствования электрических городских средств воздушной мобильности и их внедрения в мультимодальную устойчивую транспортную систему. Строящийся с нуля проект NEOM предлагает идеальные условия для испытания передовых решений в области электромобилей на суше, в воздухе и на море. Помимо проекта NEOM, компания Volocopter имеет партнерские отношения и предлагает свои услуги в таких городах мира, как Париж, Сингапур и Рим, а также в Китае.

В тесном сотрудничестве с Главным управлением гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA) компании NEOM и Volocopter создают национальный испытательный полигон в Саудовской Аравии, чтобы интегрировать эСВВП в будущую городскую транспортную сеть с нулевыми выбросами.

Электрические воздушные такси являются одной из ключевых составляющих миссии компании NEOM, заключающейся в создании по-настоящему устойчивой и полностью подключенной мультимодальной транспортной системы, полностью питающейся от возобновляемых источников энергии.

В целом, компания NEOM будет инвестировать в парки эСВВП, их работу и инфраструктуру для локализации инноваций в отрасли.