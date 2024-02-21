НЕОМ объявляет о строительстве Эланана, уникального оздоровительного центра среди дикой природы

Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве эксклюзивного рекреационно-оздоровительного центра Эланан премиум-класса в самом сердце дикой природы. Этот комплекс является последней на настоящий момент частью проекта регионального развития НЕОМ, реализуемого на северо-западе Саудовской Аравии.

NEOM announces Elanan, a unique wellness retreat embedded in nature

Эланан располагается на девственно чистом побережье залива Акаба, где морские волны встречаются с твердыней гор. Со всех сторон его окружает безмятежный оазис, питаемый древними природными источниками. Этот оздоровительный центр, включающий 80 уникальных номеров, создан с учетом всех аспектов бережной заботы о здоровье и представляет собой уникальный естественный курорт, который подарит блаженство на всех уровнях восприятия.

В основе концепции Эланана лежит современный подход к оздоровлению, представляющий собой идеальное сочетание современных технологий и атмосферы уединения во чреве роскоши, способствующей расслаблению и неспешным размышлениям. Тщательно продуманная инфраструктура дарит гостям широкий спектр возможностей приятно и с пользой провести время, наслаждаясь комфортом и умиротворением.

В основу архитектурного проекта Эланана легли инновации и естественная гармония. Его сверхсовременный дизайн включает затейливые скульптуры, изысканным образом сочетающиеся с красотой окружающей природы. Эланан может похвастаться современной эстетикой, но при этом обладает синергией с природой, накладывающей уникальный отпечаток на архитектурный стиль.

Гости смогут погулять по крупным торговым центрам, в уединении полакомиться изысканным ужином, расслабиться в залитом солнцем саду и насладиться невероятными видами с крыши смотровой вышки. С самого момента прибытия отдыхающие начнут свой путь к омоложению, погрузившись в объятия природы.

NEOM announces Elanan, a unique wellness retreat embedded in nature

Новости о строительстве Эланана последовали за недавними объявлениями о Лейе, Эпиконе, Сиранне, Утамо, Норлане, Аквеллуме, Зардуне и Ксайноре, которые также являются выполненными в рамках концепции устойчивого развития туристическими объектами, расположенными в заливе Акаба.