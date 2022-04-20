Несырьевой экспорт Москвы в ОАЭ вырос в семь раз

Москва вошла в число лидеров среди российских регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Объединенные Арабские Эмираты за 2021 год, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По данным Федеральной таможенной службы, показатель столицы превысил 34,5 миллиарда рублей.

Наталья Сергунина: «Несырьевой экспорт Москвы в Объединенные Арабские Эмираты по итогам прошлого года показал семикратный рост в сравнении с 2020-м. Одними из самых востребованных категорий стали медицина и фармацевтика. Вместе они обеспечили около 15 миллиардов рублей от общего объема экспорта в эту страну. В частности, столица поставляла вакцины и диагностические реагенты».

Выходить на иностранные рынки предприятиям столицы помогает Московский экспортный центр (МЭЦ). За 2021 год он организовал несколько бизнес-миссий с партнерами из ОАЭ, в которых участвовали московские компании из сфер IT, медицины, электроники и машиностроения. 15 высокотехнологичных компаний при поддержке МЭЦ провели переговоры с зарубежными партнерами в рамках Экспо-2020 в Дубае.

Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений: «Москва является главным российским экспортером несырьевых неэнергетических товаров в Объединенные Арабские Эмираты, на столицу приходится 26% общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта. Для ведения бизнеса это перспективное направление, в ОАЭ активно развивается промышленность. Московским компаниям удалось среагировать на спрос и занять свою нишу на этом рынке. К примеру, за два года объем промышленного экспорта увеличился почти в 10,5 раза».

Осенью 2021 года МЭЦ презентовал в ОАЭ стенд MadeinMoscow с продуктами и услугами компаний Москвы в рамках двух крупнейших профильных выставок — TheBig 5 для строительной отрасли и Gitex для IT-компаний. Предприниматели при поддержке МЭЦ начали поставлять ОАЭ высокотехнологичные решения, а также кондитерское оборудование.

Экспортеры столицы могут воспользоваться бесплатной услугой подбора покупателей, чтобы найти партнеров на рынках ОАЭ. Компании получат контакты потенциальных импортеров, с которыми уже велись первичные переговоры. Подать заявку можно на сайте МЭЦ.

Московский экспортный центр создан правительством столицы. Он оказывает поддержку предпринимателям Москвы, в том числе помогая с продвижением их продукции за рубежом. Ключевые задачи центра — рост числа столичных экспортеров и развитие их внешнеэкономической деятельности.