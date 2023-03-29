NetEase объявила о конкурсе фанфиков среди фанатов игры Lord of the Rings

Игра The Lord of the Rings: Rise to War, выпущенная компанией NetEase, организует конкурс фанфиков с участием персонажа Mathom Peddler, победители которого получат билеты в оба конца на посещение съемочной площадки Хоббитон в Новой Зеландии.

The Lord of the Rings: Rise to War — это лицензированная Warner Bros. стратегическая игра в реальном времени, действие которой происходит в Средиземье. В ней игроки управляют героями Средиземья, стремясь захватить земли и сражаясь за Кольцо, чтобы в итоге установить господство над всем Средиземьем.

Игроки могут выбирать роли эльфов и гномов или даже вступать в ряды сил зла Мордора и расширять свою территорию вместе с игроками той же стороны. Кроме того, игроки могут выбирать сезон и играть в игру по различным правилам и с разными настройками.

За выдающееся качество она получила премию Google Play «Лучшее в 2022 году» (Best of 2022).

Конкурс фанфиков сосредоточен вокруг Mathom House — места действия из оригинального романа. Это похожее на музей здание, в котором находятся редкие вещи и необычные предметы, называемые хоббитами маттомами. В Шире давно слагают истории о его владельце Mathom Peddler. Некоторые утверждают, что Mathom House открыт на протяжении многих поколений, другие называют Mathom Peddler путешественником, обошедшим все Средиземье, а некоторые даже говорят, что он — тайный лидер, управляющий всеми главными силами в Средиземье.

Пятеро лучших авторов получат билеты в оба конца в Новую Зеландию с посещением Хоббитона, места неподалеку от города Матамата, где проводились съемки фильмов «Властелин колец» (или 2000 долларов США на выбор).