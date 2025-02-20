Независимая сторонняя оценка производительности: двигатель Aquarius AQ 150 демонстрирует КПД выше на 25%     

Экономика
20 февраля 2025

Компания Aquarius Engines сообщила, что получила отчет об оценке производительности двигателя AQ 150, проведенной компанией BTD (Breuer Technical Development), которая является независимым сторонним экспертом. Отчет, основанный на данных технологического контрольного испытания, проведенного внешней инженерной сервисной компанией, подтверждает, что двигатель Aquarius предлагает существенные преимущества в плане размеров, веса, эффективности и возможности использования разных типов топлива.

In the picture: Gal Friedman, CEO and founder of Aquarius Engines, together with the engine developed by the company.

Основные выводы

  • Компания начала выпуск первых экземпляров двигателя Aquarius — AQ dr, первого в своем роде в мире.
  • Концепция этого двигателя модульная. Из 6-цилиндрового двигателя могут быть построены производные, например 1-цилиндровые или 3-цилиндровые.
  • Двигатель был испытан на сжиженном нефтяном газе (LPG) в 1-цилиндровой конфигурации, и измеренные характеристики были использованы для симуляции работы других моделей.
  • Предполагается, что с минимальными модификациями двигатель также будет работать на водороде и сжиженном природном газе (CNG).
  • В 6-цилиндровой конфигурации при 3000 об/мин двигатель, по прогнозам, достигнет КПД 40 %.
  • Этот двигатель Aquarius легкий и компактный по сравнению с аналогичными двигателями ведущих мировых производителей.
  • По сравнению с двигателями четырех ведущих производителей по всему миру, двигатель Aquarius демонстрирует эффективность на 25 % выше, чем самый эффективный двигатель на рынке.
  • Компания BTD подтверждает, что Aquarius обладает уникальными и необходимыми инновациями, которые заполняют значительные пробелы на рынке.

Важно отметить, что прогнозы в отношении характеристик двигателя и коммерческой реализации основаны на текущих данных, но подвержены внешним факторам, не зависящим от компании, и могут меняться.

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