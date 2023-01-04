Никита из Нижнего Новгорода скупает алкоголь на выигранный миллиард

Победителем новогоднего 1573 тиража «Русского лото» стал некий Никита из Нижнего Новгорода, который является регулярным участником лотерей «Столото». Удача в масштабе 1 млрд рублей улыбнулась ему в первый день 2023 года.

Журналисты уже успели связаться с новоиспеченным миллиардером, по его словам, часть выигрыша он потратил на покупку магазина «Красное & Белое» на Автозаводской линии в Нижнем Новгороде. Остальные же деньги мужчина собирается «инвестировать» в лотерейные билеты из будущих тиражей. Нижегородец считает, что такая стратегия приведет его к приумножению выигранного. Семья победителя пока не знает о внезапном богатстве. Пресс-служба «Столото» пока не публиковала официальных сообщений касательно новоиспеченного миллиардера.