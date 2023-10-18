Нижегородская 11-летняя художница реализовала в Петербурге проект «Искусство в легкости»

В галерее актуального искусства «Арт-Центр Сергиенко» состоялся перформанс юной художницы из Нижнего Новгорода Евгении Тимофеичевой (Чай_ок).

21 сентября Евгения провела перформанс в творческой мастерской «Арт-тир», создав за 8 часов 30 разномасштабных работ, отражающих ее эмоции и впечатления от Санкт-Петербурга. По итогам перформанса 24 сентября в «Арт-центре Сергиенко» состоялась выставка «Искусство в легкости», на которой Евгения доказала, что возраст – не помеха для таланта.

После торжественного открытия выставки состоялся онлайн-аукцион «Рубль», на котором работы из экспозиции были представлены с начальной стоимостью в один рубль. Продажа работ принесла художнице 493 тысячи 500 рублей.

«Это не первые мои заработанные деньги на искусстве, но раньше таких больших сумм я не получала. Часть денег я хочу вложить в дальнейшее развитие самого проекта, еще какую-то сумму потрачу на развлечения с друзьями и сувенирную продукцию с моим дизайном, которую в дальнейшем планирую продавать. Еще очень хочу поддержать нижегородский фонд защиты животных», – комментирует успешное окончание аукциона Евгения Тимофеичева.

Куратором проекта выступил художник Алексей Сергиенко.

«Одним из главных признаков успешности художника и его востребованности в обществе является его продажная практика. Если художник в 11 лет вызывает такой интерес и зарабатывает полмиллиона, причем замечу, что все картины были созданы за один вечер, то это очень хороший показатель! Я уверен, что дальше будет только лучше!» – делится опытом Алексей Сергиенко.

Чай_ок стала самой молодой художницей, чьи произведения были показаны в галерее актуального искусства «Арт-Центр Сергиенко» за все время ее существования.