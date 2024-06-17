НМСП и Правительство Москвы: совместная работа

Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева и члены Экосистемы по защите прав предпринимателей Москвы подвели первые итоги работы Национального межотраслевого союза предпринимателей (НМСП).

По инициативе лидеров бизнес-сообществ НМСП появился в столице в начале февраля этого года, и за 3,5 месяца к нему уже примкнули порядка 20 объединений предпринимателей. «Это как «зрелые» ассоциации с более чем 20-летней историей, так и «бизнес-новички», но главное, что роднит всех этих отраслевиков, — проактивная позиция», — отметил исполнительный директор Союза Дмитрий Порочкин. Он также добавил, что на основе «общих запросов отраслей, которые часто бывают созвучными, будет сформирован пул инициатив, межотраслевая повестка бизнеса Москвы, которая получит движение на федеральный уровень».

Готовность поддержать Национальный межотраслевой союз предпринимателей выразили бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева и председатель Общественного совета при Уполномоченном, президент, совладелец и управляющий партнёр корпорации «ТехноНиколь» Сергей Колесников.

«Трендсеттером диалога бизнеса и власти в Москве до сих пор был Межотраслевой совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей. Он объединил 56 ассоциаций бизнеса, а суммарно это почти 4 миллиона сотрудников и около 17 триллионов рублей выручки. Но запросы бизнеса росли, и настало время трансформации Совета», — подчеркнула Татьяна Минеева.

«В налогообложении сегодня есть «разрывы», тарифная политика, цифровизация, логистика, антимонопольная тематика — много общих тем у разных отраслей, и мы поможем в продвижении решений по ним на федеральный уровень», — слова Сергея Колесникова.

Глава Общественной приемной по вопросам создания и обеспечения безопасных условий труда Владимир Котов сделал акцент на сфере трудовых отношений, заявив, что сегодня это «важная государственная задача».

«По охране труда есть целый спектр нормативно-правовых актов, некоторые из них уже внедрили. И именно общий опыт отраслевиков позволит доработать их», — мнение Владимира Котова.

Своей позицией о роли НМСП для предпринимателей поделился и общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов.

«Для ресторанной сферы в свое время нам удалось отменить НДС, эту инициативу поддержал президент. В настоящий момент мы смогли получить разрешение на продажу алкоголя на летних верандах общепита при поддержке мэра. Бизнес в Москве реально меняет законы «под себя», и НМСП поможет нам в этом.

К примеру, нужна дошлифовка «регуляторной гильотины» — и мы это сделаем», — заключил спикер.

«Как мы знаем, четыре — это хорошо, а пять — отлично. Есть «большая четверка», давно знакомая бизнесу, а теперь она станет «большой пятеркой» И таким новым тяжеловесом будет НМСП.

Союз прицельно займется реализацией «майских указов» президента, реализуя их вместе с Правительством Москвы и РФ», — подытожил сопредседатель Межотраслевого совета при Уполномоченном Андрей Шаров.