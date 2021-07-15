NordStar анонсировала программу поощрения для вакцинированных пассажиров

Некоторые российские авиаперевозчики на фоне третьей волны пандемии решили не оставаться в стороне от масштабной кампании по мотивированию населения в пользу добровольного получения прививки от коронавируса. Так, в качестве поощрительной меры компания NordStar обещает подарить прошедшим вакцинацию пассажирам 500 бонусных миль, которые символично названы «Милями здоровья».

Если пассажир прошел все этапы вакцинации от COVID-19 в аккредитованном медучреждении и имеет соответствующий сертификат о прививке, то уже с 15 июля сможет получить на свой персональный счет 500 бонусных миль. Использовать их можно либо на оформление премиальных авиабилетов по маршрутам NordStar, либо на повышение класса обслуживания.

Для получения «Миль здоровья» клиенту авиакомпании необходимо являться участником программы лояльности для часто летающих пассажиров «Летать легко!». В этом статусе достаточно зайти на официальный сайт NordStar, где заполнить специальную форму и прикрепить действительный сертификат о вакцинации со специальным QR-кодом, полученный на портале Госуслуг РФ. После проверки достоверности данных бонусные мили будут автоматически зачислены на счет клиента.

NordStar, входящая в группу компаний «Норникель», с марта 2021 года получила статус базового авиаперевозчика аэропорта Норильска. Своей главной задачей в этом качестве компания видит обеспечение надежного авиасообщения между крупнейшими российскими городами и Норильским промышленным районом. Таким компания гарантирует выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о налаживании стабильного авиасообщения с труднодоступными северными точками страны.