NordStar анонсировала программу поощрения для вакцинированных пассажиров

Общество
15 июля 2021

Некоторые российские авиаперевозчики на фоне третьей волны пандемии решили не оставаться в стороне от масштабной кампании по мотивированию населения в пользу добровольного получения прививки от коронавируса. Так, в качестве поощрительной меры компания NordStar обещает подарить прошедшим вакцинацию пассажирам 500 бонусных миль, которые символично названы «Милями здоровья».

Если пассажир прошел все этапы вакцинации от COVID-19 в аккредитованном медучреждении и имеет соответствующий сертификат о прививке, то уже с 15 июля сможет получить на свой персональный счет 500 бонусных миль. Использовать их можно либо на оформление премиальных авиабилетов по маршрутам NordStar, либо на повышение класса обслуживания.

Для получения «Миль здоровья» клиенту авиакомпании необходимо являться участником программы лояльности для часто летающих пассажиров «Летать легко!». В этом статусе достаточно зайти на официальный сайт NordStar, где заполнить специальную форму и прикрепить действительный сертификат о вакцинации со специальным QR-кодом, полученный на портале Госуслуг РФ. После проверки достоверности данных бонусные мили будут автоматически зачислены на счет клиента.

NordStar, входящая в группу компаний «Норникель», с марта 2021 года получила статус базового авиаперевозчика аэропорта Норильска. Своей главной задачей в этом качестве компания видит обеспечение надежного авиасообщения между крупнейшими российскими городами и Норильским промышленным районом. Таким компания гарантирует выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о налаживании стабильного авиасообщения с труднодоступными северными точками страны.

Похожие новости

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Регионы

Хорошее решение для морского побережья – вилла TYRSKY от HONKA NORDIC

Москва

Москвичка сдала ЕГЭ в восемь лет

Москва

Певица из Беларуси Лиза Ставрова открывает вокальную студию в Москве

Спорт

Боец UFC Мовсар Евлоев рассказал о переходе в клуб Arlan MMA Pro