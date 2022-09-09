«Норникель» и Минприроды заключили соглашение о спасении популяции кречетов

В рамках VII Восточного экономического форума Министерство природных ресурсов РФ и руководство компании «Норильский никель» скрепили подписями договор о взаимодействии в вопросах сохранения редких видов птиц семейства соколиных. Документ предусматривает совместные экологические мероприятия горно-металлургического гиганта и федерального ведомства в 2022 и 2023 годах с общим объемом финансирования 50 млн рублей.

Сегодня в России реализуется федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма», направленный, в частности, на вовлечение крупных отечественных компаний в деятельность по сохранению редких видов фауны. Цель государственной инициативы — к 2024 году обеспечить эффективное взаимодействие властей и деловых кругов в вопросах восстановления биоразнообразия путем реализации принципов устойчивого развития и экосистемного подхода. Сохранение природного биоразнообразия постепенно входит в актуальную стратегию некоторых социально-ответственных корпораций. И «Норникель» охотно, причем в числе первых, активно включился в эту повестку.

«В лице Министерства природных ресурсов мы нашли надежных и серьёзных партнеров. «Норильский никель», как социально-ответственная компания, всегда занимался вопросами биоразнообразия. В 2000-х годах это касалось краснокнижного гуся Пискулька, который относился к исчезающим видам. В прошлом году мы с министерством подписали соглашение о мониторинге популяции белого медведя, и в настоящее время проходит научная экспедиция на острове Врангеля. Не могли мы обойти своим вниманием и такую важную тему как сохранение популяции кречета. Это самая крупная птица из семейства соколиных и самая пострадавшая. Таким образом мы помогаем отечественной науке. Для любой социально-ответственной компании это нормально. Данные, которые лягут в основу этого изучения, помогут ученым в дальнейшем разобраться в вопросах такой важной сферы, как биоразнообразие», — рассказал вице-президент ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев.

Кречет (Falco rusticolus) действительно сегодня находится в группе риска: с начала XXI века популяция этого краснокнижного вида соколов сократилась в три раза, их численность сегодня оценивается экологами всего в 3,5-5 тысяч гнездовых пар. Основная причина исчезновения – браконьерская охота. Этот вид ловчих птиц очень ценится на Востоке, где цена самки и самца достигает 30 тысяч долларов. В России браконьерам за отлов и сбыт пернатых грозит срок до 4 лет, однако многих это не останавливает.

В рамках заключенного сегодня соглашения на средства «Норникеля» на Ямале и Камчатке будут созданы исследовательские участки — как раз там размещается самая большая группировка кречетов. «Я хотел бы поблагодарить компанию «Норильский никель» за их активное участие в процессе природосбережения. Партнерство с «Норникелем» все глубже, оно детальнее, и заключенное сегодня соглашение еще раз свидетельствует о концептуальном подходе компании и Минприроды к проблематике. Сегодня мы говорим о финансировании научных подходов в вопросах, касающихся кречетов, и это очень важно, потому что мы уходим от точечных мероприятий к обоснованию научных подходов. Коллеги к этому готовы, и мы за это им очень благодарны. В дальнейшем мы будем искать и новые точки соприкосновения», — отметил замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин.

Для «Норникеля» действительно важно воплощать свои экологические инициативы с привлечением научного сообщества. Очередной шаг в этом направлении — стартовавшее весной 2022 года масштабное исследование по изучению биоразнообразия в регионах, в которых располагаются промплощадки компании (Забайкалье, Красноярский край и Кольский полуостров). К проведению экологических экспедиций ГМК привлекает независимых экспертов из различных институтов Сибирского отделения РАН. В «Норникеле» уверены, что совместная работа бизнеса и науки, построенная на принципах открытости и прозрачности, позволит не только использовать самые современные решения в работе компании, но внести посильный вклад в защиту природы Русского Севера.