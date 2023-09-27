Новая цифровая и интеллектуальная основа Huawei модернизирует авиационную и ЖД-отрасль

Параллельно с HUAWEI CONNECT 2023 авиационное и железнодорожное подразделение Huawei провело три глобальных саммита, ориентированных непосредственно на деловую нишу подразделения.

Благодаря обновленной цифровой и интеллектуальной основе Huawei глубоко погружается в широкий спектр отраслевых сценариев, ускоряет интеллектуальное развитие авиации и железнодорожного транспорта за счет многомерного понимания, повсеместного подключения и открытых платформ.

Группа China West Airport Group (CWAG) выбрала Huawei для совместной разработки комплексной стратегии интеллектуальной трансформации.

Li Junfeng, Vice President of Huawei and CEO of Huawei’s Aviation & Rail BU

По словам Линя Биня (Lin Bin), заместителя генерального директора CWAG, его компания создала 35 интеллектуальных решений для безопасности, эксплуатации, услуг и других сценариев с применением высокопроизводительных вычислительных мощностей Huawei и открытых интеллектуальных платформ, а также расширенных алгоритмов для отрасли.

Для операций в аэропортах цифровые и интеллектуальные решения наземного обслуживания в режиме реального времени прогнозируют статус рейсов, пассажиров и ресурсов, а также оперативно генерируют предупреждения. По мере необходимости они также интеллектуально распределяют наземных операторов. Эти решения повышают эффективность наземных операторов на 20% и сокращают время, которое занимает поддержка, на 17%. Кроме того, интеллектуальные решения для эксплуатации аэропорта представили итоговую модель плана оптимального рейса для достижения наилучшего соответствия спроса и предложения и управления операциями с помощью искусственного интеллекта.

Постоянно развивающиеся технологии создают как візові, так и возможности для цифровой трансформации и интеллектуального обновления предприятий. Ли Цзюньфэн (Li Junfeng), вице-президент Huawei и генеральный директор авиационного и железнодорожного подразделения Huawei, выступил с приветственной речью на глобальном железнодорожном саммите. Он пояснил, что по мере постепенного выхода GSM-R с рынка железнодорожная отрасль требует системы мобильной связи нового поколения, чтобы обеспечить эффективность и преимущества, а также поддерживать высококачественное развитие. В ответ на эту задачу корпорация Huawei думает над способами использования ИИ для лучшего обслуживания железнодорожной отрасли и уже достигла заметных практических результатов в этом направлении.

Huawei сотрудничает с Huitie Technology по развитию системы интеллектуальных железных дорог TFDS, которая использует железнодорожную модель Pangu с 3 миллиардами параметров. Система охватывает все сценарии TFDS и эффективно идентифицирует более 430 типов неисправностей на 67 моделях транспортных средств с комплексным коэффициентом выявления неисправностей не менее 99,3%. Это сводит число пропущенных проверок на предмет критических неисправностей почти к нулю и повышает эффективность работы втрое.