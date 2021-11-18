Новая коллекция Maison D’AngelAnn подчеркивает неповторимую красоту женской фигуры

Новости
18 ноября 2021

В центре внимания модного бренда Maison D’AngelAnn остается неповторимая красота женской фигуры. Разрабатывая новую коллекцию одежды, дизайнеры Анжелика Святаш и Анна Чибисова постарались сделать ее стильной и комфортной, чтобы каждая современная девушка смогла в предложенных нарядах чувствовать себя неотразимой и роскошной. Мастера создали повседневные аутфиты и образы для особых случаев, отвечающие последним трендам моды, умело соединяя классику со смелыми акцентами.

Абсолютный must have – базовые кашемировые костюмы – предлагается для осенних прогулок по городу, а платье прямого кроя в клетку аргайл и платье небесно-голубого цвета, украшенное хлопковыми воланами по низу – в числе трендовых новинок. 

Зауженная юбка mini с идеальной посадкой и кожаная куртка-косуха оригинального дизайна с подчеркивающей силуэт фигуры баской от линии талии позволят девушке создать провокационный образ. Юбка-карандаш с высокой талией поможет воплотить образ строгости с оттенком бесспорной сексуальности.

Позволив одеваться модно и тепло в любую погоду, новая коллекция осень-зима 2021/2022 бренда Maison D’AngelAnn сделает реальным wishlist любой стильной женщины.

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