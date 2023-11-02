Новая Лаборатория здоровья Huawei в Финляндии развивает глобальные исследования здоровья

Компания Huawei открыла новую Лабораторию здоровья HUAWEI в Хельсинки, Финляндия. Эта оснащенная самым современным испытательным оборудованием лаборатория служит научно-исследовательской платформой для направления здоровья и фитнеса в компании Huawei.
Обладая площадью почти 1000 квадратных метров, эта лаборатория укомплектована широким спектром разнообразного спортивного оборудования мирового класса, охватывающего более 20 видов спорта. В каждой зоне будут представлены алгоритмы носимых приборов для спорта и фитнеса Huawei в реальном исполнении. В то же время они будут служить открытыми исследовательскими платформами, способствующими технологическим исследованиям, поиску и проверке решений, стандартам НИОКР и инкубации отраслевых проектов.
Расширение глобального поля спортивной науки и медицинских исследований
Признавая растущий спрос на рынке продуктов для здоровья и фитнеса, компания Huawei взяла на себя обязательство углубить исследования в сфере алгоритмов мониторинга здоровья при помощи технологий нательных приборов. Это привело к созданию трех Лабораторий здоровья HUAWEI в разных точках мира с 2016 года: на озерах Сиань и Суншань в Китае, а теперь в Хельсинки, в Финляндии.
Лаборатория здоровья HUAWEI в Финляндии укомплектована многопрофильным научно-исследовательским коллективом, в который входят 6 докторов наук (PhD), 20 научных специалистов в 5 основных областях — психология, ИИ, машинное обучение, тестирование программного обеспечения и разработка программного обеспечения — из 7 стран ЕС. Таким образом достигаются высочайшие мировые стандарты в каждой области исследований спорта и здоровья.
Инфраструктура для спортивных симуляционных испытаний мирового класса
В лаборатории построены реалистичные спортивные среды и сценарии в 5 основных областях испытаний, охватывающих более 20 видов спорта и отслеживающих более 200 физиологических и биомеханических показателей. Показатели участников также будут контролироваться с помощью новейших нательных устройств Huawei, таких как часы HUAWEI WATCH GT 4. Основные 5 областей включают бассейн с противотоком, лыжный симулятор, многофункциональную дорожку, оборудованную измерительными приборами дорожку и открытую область спортзала со средствами для разных сердечно-сосудистых тренировок.
Компания Huawei построила собственный бассейн с противотоком на основе профессиональных стандартов, обеспечив точную оценку показателей плавания у пловцов. Бассейн оборудован динамическими водяными форсунками, которые могут производить управляемый поток со скоростью до 350 м3/час, а также позволяет менять температуру и качество воды.
Поскольку лыжный спорт остается одним из самых популярных видов спорта в Европе, лаборатория установила лыжный симулятор с регулируемой скоростью, уклоном, интерактивными трассами и лыжными палками. Симулятор также оборудован датчиками, определяющими скорость пользователя, положение, углы резки, силы и данные о характеристиках.
Многофункциональная дорожка позволяет проводить испытания бега, езды на велосипеде, езды на кресле-коляске и т. д. с регулируемой скоростью до 50 км/ч. Дорожка позволяет импортировать данные GPX с устройств GPS для симуляции реальных ландшафтов и трасс, давая участникам реалистичные сценарии, более точно тестирующие их навыки бега и езды на велосипеде. Затем камера научно определяет их показатели, предоставляя мгновенную обратную связь, позволяющую совершенствовать технику выполнения упражнений в реальном времени.
Объединение усилий с европейскими институтами здравоохранения и исследовательскими группами, включая исследование сердечно-сосудистого здоровья ЕС
Чтобы по-настоящему улучшать жизнь потребителей с помощью инновационных технологий для спорта и здоровья, компания Huawei активно сотрудничает с местными финскими институтами и региональными европейскими экспертами.
iCARE4CVD является элементом программы IHI (Innovative Health Initiative — инновационная инициатива в области здоровья), которая объединяет медицинские и технологические отрасли в Европейском союзе, и является одной из самых амбициозных исследовательских инициатив в области искусственного интеллекта и сердечно-сосудистых заболеваний. Компания Huawei в настоящее время является единственным производителем нательных устройств, который участвует в инициативе iCARE4CVD, и возглавит комплекс работ по разработке методов повышения мотивации пациентов.
Компания Huawei стала сооснователем консорциума Interlive с 6 ведущими европейскими университетами, обладающими одними из самых научно обоснованных и строгих стандартов испытаний нательных устройств, и этот консорциум стремится разработать рекомендации по оптимальным методам в отношении потребительских нательных устройств для измерения непосредственных и производных показателей. Это партнерство дополнительно повысило надежность технологии нательных устройств Huawei и будет обеспечивать дальнейшую научную достоверность данных нательных устройств Huawei на основании четырех стандартов: частота сердечных сокращений, счетчик шагов, расход калорий и VO2 Max (максимальное потребление кислорода).
В настоящее время компания Huawei планирует исследовательское сотрудничество с европейскими университетами и медицинскими центрами для людей с инвалидностью с целью дальнейшего исследования потребностей пользователей с инвалидностью. За счет понимания потребностей управления спортом и фитнесом для пользователей в креслах-колясках и создания большего количества решений пользователи могут ожидать более динамичных технологий контроля показателей при занятиях спортом и показателей здоровья в будущих интеллектуальных нательных устройствах Huawei.
Защита конфиденциальности данных всех участников исследования
Компания Huawei сформулировала строгие принципы защиты конфиденциальности и безопасности для своих нательных устройств. Хотя компания сохраняет открытость для сотрудничества с партнерами в экосистеме здравоохранения и спорта, она обеспечивает осуществление этого сотрудничества в полном соответствии с положениями о конфиденциальности данных. Это означает, что каждый шаг исследовательского процесса — включая сбор, авторизацию, передачу и хранение данных – строго соответствует принципам защиты конфиденциальности и безопасности.