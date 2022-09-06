Новая модель GWM POER дебютировала на автосалоне в Чэнду 2022 года

26 августа на автосалоне в Чэнду 2022 года был представлен новейший пикап Shanhai POER (для китайского рынка), разработанный GWM POER.

«Эта модель заполняет пробел китайских брендов на рынке больших пикапов с улучшенными характеристиками и раскрывает миру творческий потенциал китайских брендов в сегменте пикапов», — говорится в публикации PCAUTO, ведущего китайского издания об автомобилях.

Конструкция автомобиля отличается высокой степенью защиты. Спереди пикап оснащен широкой решеткой, состоящей из нескольких горизонтальных хромированных элементов. Прочный передний бампер и массивная конструкция кузова создают впечатление большой импульсивной силы, благодаря чему автомобиль выглядит очень мощно.

Задняя часть кабины имеет трехдверную конструкцию с перегородкой, которую можно передвигать или убирать при необходимости. Кроме того, модель оснащена несколькими якорными креплениями, что дает пользователям больше возможностей для модификации пространства в зависимости от различных потребностей. В частности, задняя откидная дверь может открываться в горизонтальном положении либо поперек, что обеспечивает удобство в различных обстоятельствах.

Что касается мощности двигателя, выставленная на автосалоне модель была оснащена высокопроизводительным двигателем 3.0T V6, дополненным 9-ступенчатой коробкой передач. Четырехприводная система BorgWarner 4A+LOCK еще больше повышает проходимость в условиях бездорожья.

«Shanhai POER (для китайского рынка) дополнил ассортимент продукции GWM POER, который теперь будет отвечать более разнообразным потребностям клиентов», — отмечается в публикации известного китайского автомобильного сайта Autohome.

На этом автосалоне бренд GWM POER также представил аудитории несколько специальных моделей, включая Jingang POER New Farmer Edition (для китайского рынка) и Huodan (для китайского рынка).

Автомобили GWM POER были отмечены известными наградами на многих рынках и сейчас продаются более чем в 50 странах мира. Всего через месяц после своего запуска в Чили GWM POER получил премию «Лучший пикап года» от MT Online — местного профессионального онлайн-СМИ, посвященного автомобильной промышленности.

GWM POER придает большое значение потребностям пользователей и сочетает в себе полноценный образ жизни, поддерживаемый брендом, с местной культурой. Этот бренд является спонсором многих известных спортивных мероприятий по всему миру, включая IRONMAN в Австралии, One-Mile Beach Running в ЮАР и OXFORD Cycling в Чили.

Согласно данным о продажах, опубликованным компанией в июле, совокупный объем продаж GWM POER в период с января по июнь текущего года вырос на 14% по сравнению с прошлым годом.

«Бренд GWM POER вступил в эпоху 2.0 и запустил комплексную модернизацию. Наш глобальный ассортимент продукции скоро будет охватывать полную линейку и полный набор сценариев», — заявил генеральный директор GWM PICKUP Хаобао Чжан (Haobao Zhang).

К концу текущего года компания планирует представить на мировом рынке две новейшие модели — внедорожник POER и Jingang POER (для китайского рынка). Shanhai POER (для китайского рынка) также будет продвигаться на различных рынках.