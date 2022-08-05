Новая серия проекта «Идеалогика» расскажет о профессии аниматора

Общество
5 августа 2022

На этой неделе вышла новая серия интернет-шоу о креативных индустриях «Идеалогика». Новый эпизод проекта посвящен профессии аниматора.

Пятый выпуск документального проекта о креативных индустриях рассказывает о людях, которые наделяют душой неодушевленные предметы, — о профессии аниматор. Участниками нового эпизода стали режиссер, художник-аниматор Наталья Грофпель и режиссер анимации, серебряный призер 2020 года чемпионата творческих компетенций АртМастерс в номинации «художник-аниматор» Кристина Кеслер.

«Мы об этом никогда не задумываемся, но на самом деле, анимация окружает нас каждый день, она повсюду. Это и рекламные вывески, реклама на телевидении и в интернете» — рассказывает участница шестой серии, режиссер анимации Кристина Кеслер — «Аниматор – это не просто профессия. Мы те, кто наделяет душой статичные предметы и оживляет их».

В эпизоде «Анимация» зрителей ждет увлекательный рассказ о том, как создается анимация, как зарождается идея мультфильма, воплощаются образы героев и обычные рисунки становятся нашими любимыми персонажами.  

Каждый эпизод шоу — это интервью с участниками, а также подробный рассказ об их проектах. «Идеалогика» показывает, как работают творческие люди, что их вдохновляет, какими приемами они пользуются. А также демонстрирует, как идеи воплощаются в реальность: от заметки в телефоне, созданной в метро, до тренинга в компании единомышленников и создания успешного проекта. Напомним, что уже вышло 6 эпизодов проекта, первые пять рассказали о профессии гримера, иллюстратора, поэта, хореографа и дизайнера одежды. Посмотреть проект можно на нескольких площадках: Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Rutube.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Infinix представила смартфон NOTE 12 PRO на базе чипсета MediaTek Helio G99

Мир

Буддийский лидер призывает взять обязательство «не применять первыми» ядерное оружие 

Мир

Xinhua Silk Road: Город Лонгкоу обнародовал меры для поддержки рыночных субъектов

Новости

В реконструкцию аэропорта Сочи инвестируют 11 млрд рублей