Новая серия проекта «Идеалогика» расскажет о профессии аниматора

На этой неделе вышла новая серия интернет-шоу о креативных индустриях «Идеалогика». Новый эпизод проекта посвящен профессии аниматора.

Пятый выпуск документального проекта о креативных индустриях рассказывает о людях, которые наделяют душой неодушевленные предметы, — о профессии аниматор. Участниками нового эпизода стали режиссер, художник-аниматор Наталья Грофпель и режиссер анимации, серебряный призер 2020 года чемпионата творческих компетенций АртМастерс в номинации «художник-аниматор» Кристина Кеслер.

«Мы об этом никогда не задумываемся, но на самом деле, анимация окружает нас каждый день, она повсюду. Это и рекламные вывески, реклама на телевидении и в интернете» — рассказывает участница шестой серии, режиссер анимации Кристина Кеслер — «Аниматор – это не просто профессия. Мы те, кто наделяет душой статичные предметы и оживляет их».

В эпизоде «Анимация» зрителей ждет увлекательный рассказ о том, как создается анимация, как зарождается идея мультфильма, воплощаются образы героев и обычные рисунки становятся нашими любимыми персонажами.

Каждый эпизод шоу — это интервью с участниками, а также подробный рассказ об их проектах. «Идеалогика» показывает, как работают творческие люди, что их вдохновляет, какими приемами они пользуются. А также демонстрирует, как идеи воплощаются в реальность: от заметки в телефоне, созданной в метро, до тренинга в компании единомышленников и создания успешного проекта. Напомним, что уже вышло 6 эпизодов проекта, первые пять рассказали о профессии гримера, иллюстратора, поэта, хореографа и дизайнера одежды. Посмотреть проект можно на нескольких площадках: Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Rutube.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».