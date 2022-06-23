Новая стратегия  поддержит развитие строительной отрасли

Власть своими стратегически верными и быстро реализуемыми действиями в последние годы в целом подтверждает свою эффективность. Такое мнение высказал основатель «Клуба строителей» Азат Галимзянов, комментируя стратегию развития строительства и ЖКХ до 2030 года, которую представил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Государство должно продемонстрировать краткосрочные и долгосрочные цели, к которым будет двигаться строительная отрасль. Необходимо вернуть их веру в отрасль, убедить, что все контролируется и перспективы вполне позитивные. Когда потребитель увидит инвестиционную привлекательность, он снова будет вкладываться, а это простимулирует отрасль, заявил Галимзянов.

Стратегия Хуснуллина, итоговый вариант которой содержит семь направлений системных решений, готовилась 2 года. Ее реализация потребует 160 трлн руб. из которых 30 трлн руб. – из федерального бюджета. При этом 20% квадратных метров жилья в стране через 7 лет будут новыми, поскольку за этот срок будет построено более 1 млрд кв. м жилья. Будут привлечены свыше 76 трлн руб. инвестиций населения и частных инвесторов.