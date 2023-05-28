Новейшие экскаваторы на 5-м Международном клиентском фестивале XCMG

Компания XCMG, один из трех ведущих мировых производителей строительной техники, торжественно открыла 5-й Международный клиентский фестиваль с захватывающей церемонией, проведенной на ее предприятии для производства землеройных машин. Мероприятие включает посещение выставочного зала экскаваторов XCMG Excavator и автоматизированных производственных линий, интерактивные развлечения в тематическом парке экскаваторов, а также четыре занимательные интерактивные зоны. На этом мероприятии присутствовали многие зарубежные клиенты и гости компании.

Структурное подразделение землеройных машин компании XCMG Excavator показало многочисленные аспекты автоматизированного производства при демонстрации гостям выставочного зала и ультрасовременной интеллектуальной производственной линии, включая роботы для сварки, центр горизонтального сверления и фрезерной обработки, полностью герметичную линию автоматической струйной очистки и комплексную интеллектуальную систему управления производственной информацией.

Компания XCMG также укрепила свое сотрудничество с международными партнерами, поставив более 100 первоклассных экскаваторов клиентам на филиппинском рынке. Эта важная веха служит свидетельством приверженности компании XCMG удовлетворению потребностей ее ценных клиентов и дальнейшему стимулированию ее роста на мировом рынке.

Для того чтобы предоставить клиентам по всему миру возможность погружения в атмосферу продукции XCMG, центральное место в этом мероприятии занимает специально спроектированный тематический парк экскаваторов. В парке представлен целый ряд популярных моделей и запасных частей, а также подробные разъяснения эксплуатационных характеристик и технических преимуществ, что позволило клиентам получить исчерпывающую информацию о предлагаемом оборудовании.

Во время блестящей демонстрации универсальных характеристик экскаваторов XCMG был продемонстрирован широкий спектр уникальных практических задач. Высококвалифицированные операторы экскаваторов умело манипулировали оборудованием для выполнения таких задач, как удары по мячу, резка огурцов, вдевание нитки в иглу и рисование кистью. По мере того как экскаваторы нарисовали четыре изящных китайских иероглифа, отражающие название XCMG, они не только продемонстрировали свою впечатляющую гибкость, но и очарование традиционного китайского искусства каллиграфии.

Мероприятие включало четыре занимательные интерактивные зоны, которые дали зарубежным гостям возможность поработать на оборудовании. Они с энтузиазмом играли в интерактивные версии гольфа, футбола и баскетбола, демонстрируя исключительную маневренность и рабочие характеристики экскаваторов XCMG. Кроме того, гости имели возможность прогуляться по увлекательному лабиринту с дистанционным управлением, что сделало это развлечение неповторимым. Выдающиеся возможности экскаваторов XCMG завоевали высокую оценку и признание со стороны клиентов по всему миру.

С момента своего первого мероприятия в 2019 году, компания XCMG превратила Международный клиентский фестиваль в ключевую платформу для демонстрации новейших продуктов и технологий компании XCMG всему миру. Компания XCMG празднует свое 80-летие и подразделение XCMG Excavator продолжает свое стремление к совершенству в производстве землеройных машин. Стремясь стать незаменимым и надежным партнером для клиентов по всему миру, XCMG Excavator поставляет высококачественные и надежные экскаваторы.