Новое голосование в «Активном гражданине» посвятили проекту «Питомцы в Москве»

В рамках проекта в прошлом году появилось 26 современных площадок для выгула и дрессировки домашних любимцев.

В «Активном гражданине» началось новое голосование. Оно посвящено площадкам для прогулок с собаками, которые обустроили в 2023 году по программе «Мой район» в рамках проекта «Питомцы в Москве».

«В прошлом году в девяти округах столицы появилось 26 современных площадок для выгула и дрессировки домашних любимцев. При их проектировании учитывались пожелания горожан и рекомендации кинологов. Участники опроса увидят, как территории выглядели до благоустройства, и оценят новую инфраструктуру», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Больше всего площадок нового типа оборудовали в Восточном административном округе (семь) и Южном (пять). Они также появились в СВАО, ЮВАО, САО, ТиНАО, СЗАО, ЮЗАО и ЦАО. Их площадь составляет от 3,75 до 133 соток.

Одна из крупнейших располагается на Кольской улице в Бабушкинском районе. Здесь находится парк, где проводятся выставочные и кинологические мероприятия, с трибунами, учебными и тренерскими помещениями, а также различными снарядами для занятий с животными. В 2023 году площадка получила Российскую национальную премию в номинации «Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального назначения».

В рамках проекта «Питомцы в Москве» с 2021 года в городе обустроили 59 современных зон для прогулок с собаками, часть из них — на месте пустырей. Новый стандарт учитывает множество параметров, включая эстетичность, комфорт, использование качественных и экологичных материалов, наличие функциональных зон для выгула, игр и тренировок. В июне на таких площадках организовали более 50 мероприятий цикла «Друг, спасатель, защитник», в том числе выступления служебных собак, консультации ветеринаров и лекции кинологов.

Программа Мэра Москвы «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах — от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов рядом с домом.