Новую линейку продуктов премиум-класса на MWC2022 представил HONOR

В ходе выставки Mobile World Congress 2022 международный технологический бренд HONOR представил новую линейку продуктов премиум-класса. Главное место в ней занимают флагманские смартфоны HONOR Magic4 и HONOR Magic4 Pro — революционно новые устройства, в которых используются инновационные технологии в области дизайна, производства экранов, производительности и конфиденциальности данных, а также в области фото- и видеосъемки. Помимо этого, компания HONOR представила смарт-часы HONOR Watch GS 3 и наушники HONOR Earbuds 3 Pro, расширив свой портфель смарт-устройств.

«Компания HONOR постоянно задается вопросом: что мы можем сделать для того, чтобы отреагировать на запросы пользователей и гарантировать непревзойденный пользовательский опыт? Премиальная линейка HONOR Magic Series не только демонстрирует наши инновационные технологии, но и свидетельствует о решимости бросить вызов отраслевым стандартам, — заявил глава компании HONOR Device Co, Ltd. Джордж Чжао (George Zhao). — Новая линейка HONOR Magic4 выводит на совершенно новый уровень все представления о дизайне, производительности и безопасности смартфонов, о функциях камеры и качестве экрана. Наши устройства подарят невероятный опыт пользователям по всему миру».

Революционная линейка HONOR Magic4

Культовый симметричный дизайн, усовершенствованный экран, расширенные возможности для фото- и видеосъемки, превосходная производительность и повышенная безопасность представлены в совершенно новой флагманской линейке HONOR Magic 4, которая вне конкуренции.

Флагманская производительность на базе новейшей мобильной платформы Snapdragon 8 Gen 1

Смартфоны HONOR Magic4, работающие на базе последней версиимобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 со встроенным 5G-модемом, предлагают пользователям непревзойденную мощность и производительность. Топовый процессор с технологиями искусственного интеллекта Qualcomm 7-го поколения и архитектура процессора Cortex-X2 обеспечивают сверхвысокую скорость обработки данных и невероятную производительность. По сравнению с предыдущим поколением производительность ЦП устройств HONOR Magic4 выросла на 20%, производительность графических процессоров — на 30%, а функции на основе технологий искусственного интеллекта — на целых 300%. Смартфоны HONOR Magic4 поставляются с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти для бесперебойной и стабильной работы.

Своими передовыми характеристиками смартфоны HONOR Magic4 обязаны технологии HONOR Turbo Engine, внедренной для максимального раскрытия потенциала чипсета. Фирменная операционная система Turbo X обеспечивает бесперебойную работу оборудования и программного обеспечения, специальные функции повышают плавность работы, защищают оборудование от износа и снижают энергопотребление. Новинки характеризуются оптимальной производительностью во время игр. Компания HONOR первой в отрасли предложила технологию рендеринга на базе технологий искусственного интеллекта AI Super Rendering с поддержкой GPU Turbo X. Данная технология обеспечивает исключительно высокую частоту кадров и надежное сетевое подключение, генерируя меньше тепла и снижая время задержки, чтобы удовлетворить потребность игроков в высоком качестве и плавности графики.

Симметричный дизайн с изогнутым с четырех сторон экраном

Смартфоны HONOR Magic4 Pro с легендарным симметричным дизайном Eye of Muse оснащены 6,81-дюймовым экраном LTPO, изогнутым с четырех сторон, и ультратонкими рамками для непревзойденного опыта просмотра и удобства при использовании.

Экран HONOR Magic4 Pro отображает до 1,07 млрд цветов и поддерживает DCI-P3 на уровне 100%. Такие характеристики обеспечивают более высокую четкость изображения и реалистичность цветов, что особенно важно в процессе игр. Режим HDR 10+ делает каждый видеокадр, просматриваемый на HONOR Magic4 Pro, еще более ярким благодаря расширенному динамическому диапазону и усовершенствованному отображению цветов. Смартфоны серии HONOR Magic4 с экраном LTPO нового поколения и технологией HONOR MotionSync имеют частоту обновления на уровне 1–120 Гц. Функция адаптации частоты на основе технологий искусственного интеллекта в зависимости от стиля контента обеспечивает повышенную энергоэффективность и удобство работы.

В линейке HONOR Magic4 Pro применяется автоматическое преобразование SDR в HDR в режиме реального времени с возможностью повышения частоты кадров и компенсацией движения на основе технологии MEMC. Это гарантирует более аутентичное отображение всех типов контента, включая видео высокой четкости, высокотехнологичную графику, фильмы, игры и многое другое.

Линейка HONOR Magic4 идеально подходит для тех, кто проводит долгие часы перед экраном: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) 1920 Гц (самое высокое значение ШИМ для экранов LTPO) сводит к минимуму нагрузку на глаза и обеспечивает комфортный просмотр даже при низкой освещенности. Смартфоны HONOR Magic4 Pro сертифицированы по стандарту защиты IP68(защищены от попадания пыли, дождя и воды), их можно погрузить в воду на глубину до 1,5 м на 30 минут.

Тройная камера с технологией Ultra-Fusion Computational Photography

Линейка HONOR Magic4 Pro задает отраслевые стандарты. Мощное сочетание тройной камеры, включая широкоугольную 50-мегапиксельную камеру с 1/1,56-дюймовым цветным датчиком, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную (122o) камеру и 64-мегапиксельную камеру с телеобъективом Periscope, в сочетании с технологией Ultra-Fusion Computational Photography позволяет создавать изображения высокой четкости даже при съемке с расстояния.

Технология обработки изображений с разных камер Multi-Camera Computational Photography помогает создавать изображения, используя данные во всем диапазоне фокусных расстояний. Широкоугольная 50-мегапиксельная камера и сверхширокоугольная 50-мегапиксельная камера обеспечивают повышение резкости и четкости изображения на 65% при использовании технологии Computational Photography. Современные возможности вычислительной фотографии и съемки на широкоугольный объектив в 64-мегапиксельной камере с телеобъективом Periscope обеспечивают 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум, дополнительно повышая резкость и четкость изображения на 160%.

Кроме того, HONOR совершает рывок на пути к качественной фотосъемке во время видеозаписи. В устройствах HONOR Magic4 Pro реализован алгоритм двухцепочечной вычислительной фотографии и видеосъемки HONOR, позволяющий создавать невероятные изображения во время видеосъемки, не ограничиваясь качеством записи видео, как это принято в других смартфонах.

Кинематографическая видеосъемка с помощью Magic-Log Movie Master

Смартфоны HONOR Magic4 предоставляют пользователям возможность вести кинематографическую видеосъемку с использованием преимуществ HONOR Magic-Log Movie Master и AI Film Effects. HONOR первой в отрасли внедрила 10-битную запись видео в формате Log 4K со скоростью 60 кадров в секунду, превзойдя очередной отраслевой эталон.

Формат журнала, обычно используемый для съемки профессиональной кинопродукции, позволяет пользователям повышать качество своих видеосъемок за счет кинематографических цветовых тонов и захватывающих видеорядов с четкостью изображения, соответствующей расширенному динамическому диапазону. В смартфоны HONOR Magic4 добавлены опции Cinematic 3D LUT (Look Up Table — таблица преобразования) с форматом Magic-Log, позволяющие пользователям редактировать свои видео с использованием множества кинематографических пресетов. Цвета в голливудском стиле в одно касание.

Беспроводная зарядка мощностью 100 Вт

Смартфоны HONOR Magic4 Pro поставляются с аккумулятором сверхбольшой емкости 4600 мА·ч. Технология SuperCharge от HONOR обеспечивает сверхдлительное время автономной работы и возможность подключения в течение всего дня. Благодаря проводному зарядному устройству HONOR SuperCharge мощностью 100 Вт полная зарядка смартфона занимает всего 30 минут. Смартфоны HONOR Magic4 Pro впервые поддерживают технологию беспроводной зарядки HONOR SuperCharge мощностью 100 Вт, которая заряжает устройство до 50% всего за 15 минут.

Непревзойденный уровень персонализации с Magic UI 6.0

В линейке HONOR Magic4 реализован новейший пользовательский интерфейс HONOR Magic UI 6.0 на базе ОС Android 12. В нем расширены возможности настройки системы в зависимости от потребностей пользователей.

Мониторинг контекста и профиля использования и большой граф знаний Magic UI 6.0 превращают устройства HONOR Magic4 в персонального помощника, который изучает привычки пользователя и предлагает индивидуальные настройки и приложения для персонализации опыта использования.

Повышенный уровень конфиденциальности и безопасности, приватные вызовы

В устройствах HONOR Magic4 Pro предлагается инновационное решение проблемы утечки звука, которая часто вызывает разочарование у пользователей смартфонов. Совершенно новая функция приватных вызовов на основе технологий искусственного интеллекта и направленного звука Directional Sound предотвращает утечку звука во время телефонных разговоров.

Directional Sound опирается на механизм частотного разделения, при котором поддерживается одновременная передача звука от модуля, излучающего звук, на экран и приемник. Экран и приемник настроены для совместного регулирования громкости входящего звука в соответствии с условиями использования. Даже если вы находитесь в тихой обстановке (например, в лифте), люди, стоящие рядом с вами, не услышат голос звонящего.

Система двойной безопасности смартфонов линейки HONOR Magic4 (HTEE+QTEE), разработанная совместно с Qualcomm на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, гарантирует высокий уровень безопасности ключевых сервисов по всему миру. Смартфоны линейки HONOR Magic4 также оснащены независимым чипом безопасности для максимальной защиты паролей и биометрических данных (параметры лица и отпечатки пальцев). Для распознавания лиц используется 3D-камера HONOR Magic4 Pro в качестве дополнительного уровня безопасности и защиты.

Устройства HONOR Magic4 Pro оснащены датчиком Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2, который представляет собой самое эффективное, тонкое и надежное решение для распознавания отпечатков пальцев. Область считывателя отпечатков пальцев увеличена на 77%, это в 1,7 раза больше биометрических данных. Скорость распознавания выросла на 40% по сравнению с предыдущим поколением, обеспечивая аутентификацию пользователя в одно касание за счет применения звуковых волн вместо световых.

Цветовое исполнение, цены и доступность

Помимо черного и белого цветов, смартфоны HONOR Magic4 поставляются в совершенно новом голубом цвете и элегантном золотом. Новые оттенки олицетворяют собой богатый опыт HONOR в эстетике премиальных продуктов. В будущем появится еще больше цветов.

Продажи устройств из линейки HONOR Magic4 начнутся во втором квартале 2022 года.

Смартфон HONOR Magic4 будет стоить от 899 евро (8 ГБ + 256 ГБ), а HONOR Magic4 Pro — от 1099 евро (8 ГБ + 256 ГБ).

Смарт-часы HONOR Watch GS 3 и наушники HONOR Earbuds 3 Pro

Компания HONOR также представила смарт-часы HONOR Watch GS 3, дизайн которых вдохновлен традиционными механическими часами. Модель выполнена в стильном классическом дизайне и изготовлена с использованием материалов самого высокого качества, в частности, нержавеющей стали 316L. Часы созданы для комфортного ношения в течение всего дня. Вес изделия составляет всего 44 г при толщине 10,5 мм.

HONOR Watch GS 3 оснащены новым восьмиканальным сенсорным модулем PPG (на основе технологии фотоплетизмографии), который улавливает оптические сигналы с повышенной точностью. Новые смарт-часы HONOR отслеживают сердечный ритм с помощью специального механизма на основе технологии искусственного интеллекта, в котором используются несколько алгоритмов для подавления шума во время тренировки. Таким образом у пользователей появляется больше возможностей для контроля состояния своего здоровья.

Модель поддерживает более сотни режимов тренировок. HONOR Watch GS 3 также оснащены функцией отслеживания маршрута при беге, езде на велосипеде или прогулках на свежем воздухе за счет применения встроенной двухчастотной GNSS L1/L5 (глобальная навигационная спутниковая система).

Смарт-часы HONOR Watch GS 3 поставляются в трех цветах: полуночный черный, океанский синий и классический золотой. Минимальная рекомендованная цена смарт-часов HONOR Watch GS 3 — 229 евро. Дата начала продаж будет объявлена позднее.

Еще одной новинкой компании HONOR стали наушники HONOR Earbuds 3 Pro. По-настоящему беспроводные стереонаушники (TWS-наушники) снабжены двумя драйверами: динамическим драйвером диаметром 11 мм и пьезоэлектрическим керамическим твитером высокого разрешения. За счет подобной конструкции наушников звук становится глубже и насыщеннее.

Уникальная инновационная функция измерения температуры в наушниках HONOR Earbuds 3 Pro открывает новые возможности для контроля за состоянием здоровья.

Новая модель снабжена функцией адаптивного активного шумоподавления (Adaptive ANC) для превосходного качества звука при проигрывании музыки и разговоре. HONOR Earbuds 3 Pro обладают расширенными возможностями подключения, позволяя пользователям наслаждаться играми и любимыми музыкальными произведениями, а также беспрепятственно общаться по аудио- и видеосвязи.

Минимальная рекомендованная цена наушников HONOR Earbuds 3 Pro — 199 евро. Дата начала продаж будет объявлена позднее.