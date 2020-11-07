Новые аттракционы Roof Walk и Zip Line стартуют в парке Ferrari World Abu Dhabi

В честь своего 10-летнего юбилея парк Ferrari World Abu Dhabi запускает два новых захватывающих аттракциона: Roof Walk и Zip Line. Два первых в своем роде мероприятия на острове Яс начнутся 5 ноября 2020 года.

Прогулка по фирменной красной крыше парка Ferrari World Abu Dhabi Roof Walk позволит гостям по достоинству ее оценить и полюбоваться живописными видами острова Яс. В то время как аттракцион Zip Line Ferrari World Abu Dhabi дает гостям возможность принять участие в первом в своем роде испытании на острове Яс, проезжая из самого сердца Ferrari World Abu Dhabi через петлю американских горок Flying Aces. Гости, желающие провести время с семьей и друзьями, могут принять участие в соревновании «Двойная гонка» — уникальном приключении, которое доставит им неповторимые впечатления.

Бианка Саммут (Bianca Sammut), генеральный директор Ferrari World Abu Dhabi и действующий руководитель тематических парков острова Yas, прокомментировала это событие следующим образом: «Мы рады представить два новых захватывающих аттракциона: Ferrari World Abu Dhabi Roof Walk и Zip Line в рамках празднования 10 -летнего юбилея парка! Сегодня мы размышляем о достижениях минувшего десятилетия, популярных аттракционах, а также о бесценных воспоминаниях гостей со всего мира. Это важная веха парка Ferrari World Abu Dhabi, и мы испытываем чувство невероятной гордости за то, что являемся ее свидетелями и участниками; это прекрасный способ начать новое десятилетие в стиле «Ferrari»!»

Открытие новых захватывающих аттракционов состоялось в рамках празднования 10-летнего юбилея парка, которые подарили незабываемые впечатления для всей семьи. День начался со специального открытия парка, включавшего танцевальные представления, в дополнение к живому выступлению диджея, который миксовал новейшие композиции и провел викторину с различными призами. Кроме того, популярностью пользовались живые композиции, специально созданные художниками парка — шедевры в стиле Ferrari.

Празднования продолжились кулинарными шоу в Mamma Rossella — фирменном итальянском ресторане парка, где также был представлен пакет «Paintingand Pizza» («Живопись и пицца»), который порадовал участников пиццей «Неаполитано». Кроме того, магазины парка представили свою осенне-зимнюю коллекцию ограниченной линейки в честь 10-летнего юбилея в рамках показа Trunk Show. Одна счастливая семья, выбранная в качестве «семьи дня», получила звездное обслуживание, включая бесплатный ланч в Mamma Rossella, сувенирные фотографии и сумку со специальными подарками по случаю 10-летнего юбилея.

В честь юбилея 3-го ноября остров Яс провел грандиозное шоу фейерверков. Тематические парки и достопримечательности острова, включая аквапарк Yas Waterworld и парк развлечений Warner Bros. В честь этого знаменательного события World™ Abu Dhabi и центр экстремальных видов спорта CLYMB™ Abu Dhabi были подсвечены в фирменный красный цвет Ferrari.

В связи с текущей ситуацией в мире парк Ferrari World Abu Dhabi совместно с соответствующими органами предпринимает строгие профилактические меры предосторожности на территории парка, включая обязательное онлайн-бронирование для обеспечения соблюдения максимально разрешенной вместимости, тепловизионные камеры для температурного скрининга, метки безопасного дистанцирования на всех аттракционах и в торговых точках, ограниченную вместимость аттракционов, а также скорректированный режим работы ресторанов и магазинов. Благодаря приложенным усилиям парк Ferrari World Abu Dhabi получил сертификат «Go Safe» от Министерства культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi). Целью программы является обеспечение соблюдения международных стандартов безопасности и чистоты во всех туристических учреждениях и предприятиях розничной торговли эмирата Абу-Даби.