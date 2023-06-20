Новые функции Infortrend EonStor GS оптимизируют бэкап и совместимость для бэкапа

Компания Infortrend® Technology, Inc., ведущий в отрасли поставщик корпоративных систем хранения данных, объявила сегодня об усовершенствовании своего унифицированного хранилища EonStor GS, удовлетворяющего широкий спектр потребностей в области резервного копирования. Помимо существующей поддержки корпоративного программного обеспечения для резервирования данных, сервис GS теперь предоставляет возможности резервирования для файловых серверов, ПК и облачных хранилищ со встроенным сервисом резервного копирования.

Дизайн EonStor GS предусматривает дублирование компонентов, что обеспечивает минимальное время простоя и потерю данных, защищая критически важную информацию и обеспечивая непрерывность работы бизнеса. Это делает EonStor GS надежным решением для хранения данных, которое идеально подходит для целей резервного копирования.

Благодаря недавно добавленному встроенному сервису резервного копирования система GS теперь обеспечивает возможность прямого резервного копирования с файловых серверов, ПК и облачных платформ. Это позволяет организациям легко осуществлять резервное копирование данных из этих источников без дополнительного программного обеспечения для бэкапа. Это не только экономит время и усилия, но и сокращает расходы, связанные с приобретением дополнительных решений для резервного копирования.

В дополнение к встроенной службе резервного копирования, EonStor GS также поддерживает ведущее корпоративное программное обеспечение для резервного копирования, включая Veeam, Veritas и Commvault. Данная совместимость позволяет организациям использовать предпочитаемые ими способы бэкапа для эффективной защиты данных. Примечательно, что система GS совместима с Veeam, предлагая дополнительный уровень защиты от атак программ-вымогателей за счет неизменности данных.

EonStor GS удовлетворяет разнообразным требованиям к резервному копированию благодаря своей универсальной линейке продуктов. Серия GS U.2 NVMe all-flash обеспечивает высокую производительность для эффективного и оперативного резервного копирования, в то время как серия GS SAS HDD, доступная в различных форм-факторах, от 12-секционных до 90-секционных, обеспечивает оптимальное по стоимости резервное копирование для организаций с высокими потребностями в хранении данных.

«Расширенные возможности резервного копирования GS демонстрируют нашу приверженность универсальным решениям, отвечающим меняющимся потребностям бизнеса. Благодаря своим универсальным возможностям решение GS обеспечивает организациям эффективное, надежное и экономичное резервное копирование данных», — заявил старший директор компании Infortrend по планированию продукции Фрэнк Ли (Frank Lee).