Новые индустриальные кварталы появятся на месте шести московских долгостроев

Москва
5 июля 2021

Шесть территорий долгостроев в четырех округах Москвы будут реорганизованы в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 21 миллиарда рублей.

Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского урбанистического форума.

«В программу «Индустриальные кварталы» включены объекты, которые долгое время считаются недостроем, они находятся в центральном, западном, северном и северо-восточном административных округах столицы», — сообщил Ефимов.

По его словам, общая площадь комплексного развития этих территорий превысит 7,7 гектара, там появится более 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки. Бюджетный эффект — около трех миллиардов рублей в год. Благодаря этому проекту будет создано порядка пяти тысяч рабочих мест.

Проекты коснутся долгостроев в районах Лианозово, Замоскворечье, Северный, Пресненский, Тимирязевский и Левобережный, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, строительство на этих объектах не ведется уже много лет. Так, на севере столицы, в Левобережном районе, стройка стоит на протяжении 11 лет, а в Тимирязевском районе строительство замерло 17 лет назад. Планируется, что проекты по комплексному развитию шести территорий будут реализованы в течение четырех-семи лет, добавил Прохоров.

Московский урбанистический форум начался в столичном «Зарядье» 1 июля. Он проходит в десятый раз и продлится до 4 июля, сообщает Журанал «Ко.ру».

Похожие новости

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Москва

Компания Life Fitness поставляет тренажеры для тренировок российской сборной по футболу

Новости

Первые ГАЗель NN передадут покупателям в Петербурге в начале сентября

Новости

В Москве прошел международный форум «Председательство России в Арктическом совете – экологическая повестка для России и мира»

Новости

«Требуется немедленная помощь!»: мэр Ялты прокомментировала ситуацию с наводнением