Новые индустриальные кварталы появятся на месте шести московских долгостроев

Шесть территорий долгостроев в четырех округах Москвы будут реорганизованы в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Объем инвестиций в реализацию проектов составит более 21 миллиарда рублей.

Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского урбанистического форума.

«В программу «Индустриальные кварталы» включены объекты, которые долгое время считаются недостроем, они находятся в центральном, западном, северном и северо-восточном административных округах столицы», — сообщил Ефимов.

По его словам, общая площадь комплексного развития этих территорий превысит 7,7 гектара, там появится более 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки. Бюджетный эффект — около трех миллиардов рублей в год. Благодаря этому проекту будет создано порядка пяти тысяч рабочих мест.

Проекты коснутся долгостроев в районах Лианозово, Замоскворечье, Северный, Пресненский, Тимирязевский и Левобережный, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, строительство на этих объектах не ведется уже много лет. Так, на севере столицы, в Левобережном районе, стройка стоит на протяжении 11 лет, а в Тимирязевском районе строительство замерло 17 лет назад. Планируется, что проекты по комплексному развитию шести территорий будут реализованы в течение четырех-семи лет, добавил Прохоров.

Московский урбанистический форум начался в столичном «Зарядье» 1 июля. Он проходит в десятый раз и продлится до 4 июля, сообщает Журанал «Ко.ру».