Новые экологические знания для россиян: в пресс-центре ТАСС обсудят проведение Всероссийского Экодиктанта

5 ноября (четверг) в 12:00 в ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная проведению Всероссийского экологического диктанта.

В пресс-конференции примут участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, директор департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования России Наталья Трухановская, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, директор АНО «Равноправие» Дмитрий Федоров, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Ольга Колударова, актриса театра и кино, директор благотворительного фонда «Мы все из одной глины» Елена Денисова-Радзинская, директор по устойчивому развитию «Сибур холдинг» Максим Ремчуков, коммерческий директор столичного филиала «МегаФон» Светлана Сысоева, сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие», эколог Наталья Соколова.

Всероссийский Экодиктант состоится 15 и 16 ноября. Проект реализуется при поддержке 12 федеральных министерств и ведомств. Ожидается, что Экодиктант напишут более двух миллионов школьников, студентов, сотрудников крупнейших корпораций, а также представителей федеральных и региональных органов власти.

Так, участие в Экодиктанте примут сотрудники Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры России, представители крупных корпораций, в числе которых РЖД, Ростех, Росатом, Сибур, Сургутнефтегаз, Северсталь, Газпром, Норникель, Роскосмос, МТС, МегаФон и другие.

Проверить экологические знания участники смогут на организованных оффлайн-площадках и в онлайн формате на интернет-портале экодиктант.рус. Участие в Экодиктанте осуществляется для всех на добровольной и безвозмездной основе.

Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут принять участие в мероприятии дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.

Справки и аккредитация:

+7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41

press-center@tass.ru