Новые правила ТО отложат на сентябрь?

В России новые правила техосмотра вступают в силу с 1 марта 2021 года. С началом весны автомобилисты должны будут проходить технический осмотр в специальном аккредитованном Российской страховой ассоциацией сервисном пункте. Процедуру техосмотра будут фиксировать с помощью фотографий — до и после диагностики. Директор по маркетингу федеральной сети терминалов ОСАГО Даниил Лахомов рассказал о том, как нововведения изменят жизнь автомобистов.

Даниил Лахомов, Директор по маркетингу федеральной сети терминалов ОСАГО:

– По нашим данным, ввод этих нововведений будет перенесен на сентябрь. Основной причиной для этого стало отсутствие работающей системы фотофиксации. Второй момент: отсутствие достаточного количества сертифицированных сервисов. Кроме того, страховые компании сейчас активно лоббируют систему при которой техосмотр никакого отношение к ОСАГО не имел. Таким образом, ввод этих новшеств переносится в третий раз, поэтому не факт, что это в принципе заработает в связке с страховкой. Вполне возможно, что это будет отдельной головной болью для автомобилистов.

Если же эта система начнет работать, то в первый год нововведения никак не отразятся на жизни автомобилистов. Это связано с тем, что одно дело закон писать, и совсем другое — наладить надежную инфраструктуру и четкую схему контроля за соблюдением. Главное изменение коснется цен на прохождение официального и неофициального технического обслуживания автомобиля. Цены вырастут, так как растут риски и санкции для водителей, которые делают серое ТО, а также для тех, кто торгует такими серыми документами. Таким образом, в первый год эта система будет работать или плохо, или не будет работать вовсе.

На каждое законодательное изменение почти всегда появляются различные технические решения. В этом плане стоит ждать какого-то изобретения для онлайн-агрегаторов, торгующих ТО. Если нужна фотофиксация, то есть немалая вероятность, что ее сделают и такие конторы.

Если говорить о том, что сотрудники ГИБДД смогут на месте приостанавливать действие диагностических карт и запрещать эксплуатацию авто прямо на месте, то здесь стоит сказать, что это возможно при наличии плана по этим нарушениям. Так, если он будет спущен, то этого стоит ожидать.

Новые правила проведения технического осмотра автомобилей приведут к росту расходов автовладельцев. Очевидно, что все расходы станций, где будут проводить обслуживание переложат на конечных потребителей, то есть на владельцев машин. Например, оснащение станции камерами является достаточно дорогим удовольствием. В итоге техосмотр станет более серьезной статьей расходов.