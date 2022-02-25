Новый городской электровелосипед D30 выпустила ADO

Инновационный стартап ADO представляет первоклассный городской электровелосипед D30.

Кроме того, компания объявила о запуске новинки в результате коллаборации с Insta360 — ADO Insta360 GO 2 XE для путешествий по городу в поиске приключений.

Преимущества электровелосипеда ADO D30

Для повышения прочности покрытия на поверхность деталей электровелосипеда ADO D30 четыре раза распыляется специальный состав, который затем запекается при высокой температуре, в результате чего поверхность приобретает уникальную текстуру. Целью компании является обеспечение удобства и безопасности пользователей при езде в различных сценариях: во время поездок на работу, занятий спортом и фитнесом, а также отдыха на природе.

С 11-скоростным переключателем скоростей Shimano и интеллектуальной системой управления ADO G-Drive 2.0 пользователи не испытают затруднений с вождением велосипеда даже в самых сложных ситуациях, экономя свои усилия и снижая потребление энергии. Запас хода велосипеда достигает 100 км.

Преимущества сервиса ADO

Сертификация CE, полученная в профессиональной лаборатории SGS после тестирования продукции на соответствие требованиям к качеству и безопасности

Характеристики моделей серии ADO D30 были проверены в ходе 10 тысяч испытаний, по результатам которых серии был выдан сертификат международного образца CE SGS в соответствии с европейским стандартом EN15194, что подтверждает высокий уровень качества и безопасности продукции.

ADO постоянно совершенствует свою продукцию, принимая во внимание отзывы потребителей и проводя научные исследования в целях обеспечения максимальной безопасности пользователей.

Полноценное послепродажное обслуживание

ADO открыла центр технического обслуживания в Германии. Компания локализует послепродажное обслуживание в европейских странах, чтобы быть ближе к потребителям. Склады на территории Европы существенно сократят сроки поставок запчастей. Кроме того, пользователям будет удобно обращаться за технической информацией, советами и рекомендациями. В случае невозможности устранения проблем, связанных с качеством, у потребителей будет возможность бесплатно заменить свой велосипед.

С 23 февраля по 23 марта модели серии D30 будут в продаже на Amazon, официальном веб-сайте ADO, Banggood и на других платформах. Начальная цена составит всего 1499 евро, а модель ADO D30C с набором для съемки видео ADO Insta360 GO 2 XE — всего 1799 евро. В этот период также будут проводиться розыгрыши шлемов и велосипедных замков ADO.