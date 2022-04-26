Новый тайваньский фонд расширит промышленное сотрудничество между Тайванем и странами ЦВЕ

Тайваньской национальной компании венчурного капитала Taiwania Capital было официально поручено управление Фондом инвестиций в Центральную и Восточную Европу, или ЦВЕ-фондом, объемом в 200 млн долл. США, учрежденным Национальным фондом развития Тайваня. Фонд ориентирован на ключевые стратегические сектора, включая полупроводники, биотехнологии, аэрокосмическую промышленность, финансовые технологии, электромобили и лазерную оптику, как на Тайване, так и в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) с акцентом на Литве, Словакии и Чешской Республике. Средства фонда будут использоваться для инвестиций в акционерный капитал нежели для выдачи кредитов и грантов. Приоритет будет отдаваться тайваньским компаниям, заинтересованным в инвестировании в ЦВЕ, и компаниям ЦВЕ, которые хотели бы создать совместные предприятия, наладить технологическое сотрудничество или партнерские отношения в рамках логистических цепочек с тайваньскими компаниями. Помимо сотрудничества в создании прочных логистических цепочек, концепция также предусматривает укрепление экономических и инвестиционных связей Тайваня с демократическими союзниками в Европе.

Во время пандемии COVID-19 Тайвань и страны ЦВЕ укрепили свои дипломатические отношения за счет взаимных пожертвований средств профилактики эпидемии. В октябре 2021 года межведомственная тайваньская делегация в составе 66 человек, включая представителей промышленности и научно-исследовательской сферы, посетила Словакию, Чешскую Республику и Литву. Делегация, возглавляемая главой Совета по национальному развитию Тайваня Кун Мин-синем (Kung Ming-Hsin), подписала 18 меморандумов о сотрудничестве, охватывающих широкий спектр областей, включая научные парки, аэрокосмическую промышленность, электромобили, умные города, полупроводники, биотехнологии и финансы. Сфокусированный на ЦВЕ инвестиционный фонд в размере 200 млн долл. США будет способствовать дальнейшей консолидации усилий в этом направлении.

Глава компании Taiwania Capital Дэвид Вэн (David Weng) отметил широкие возможности для двустороннего сотрудничества. По его словам, турне тайваньской делегации показало, что стартапы и предприятия в ЦВЕ проявляют большой интерес к Азии и Тайваню. В то же время тайваньские компании хотели бы расширить свое присутствие на рынке ЕС, инвестируя в страны ЦВЕ. Компания Taiwania Capital, обладающая четырехлетним опытом в области внутренних и иностранных инвестиций, надеется оказать посредническую помощь в удовлетворении потребностей и укреплении сильных сторон отраслей с обеих сторон в целях развития партнерских отношений между предприятиями в Центральной и Восточной Европе и на Тайване. Нынешний план предусматривает возможности для стажировок и запуска проектов в инкубаторах Тайваня для стартапов из стран ЦВЕ, организацию двусторонних делегаций по инвестициям в бизнес и торговле, а также проведение мероприятий, поощряющих инвестиции в ЦВЕ. Недавно Taiwania Capital наняла на должность управляющего партнера фонда по ЦВЕ Митча Яна (Mitch Yang), специалиста, имеющего большой опыт в области предпринимательства, развития международного бизнеса и корпоративных слияний и поглощений.