О новом законе Мура для индустрии XR рассказал Филип Сун, Huawei

В ходе сессии под названием «5G: объединяя виртуальность с реальностью» (5G: Connecting Virtual and Reality) конгресса MWC22 Barcelona директор по маркетингу подразделения по работе с операторами компании Huawei Филип Сун (Philip Song) произнес программную речь на тему «5G+XR: когда воображаемое становится реальностью» (5G+XR: Bringing Imagination into Reality). В ней он поделился инсайтами в сфере расширенной реальности (XR) и рассказал о «новом Законе Мура». Он призвал операторов и отраслевых партнеров принять меры для использования возможностей, которые открывает сочетание 5G+XR.

Потенциал индустрии XR

На данном мероприятии г-н Сун рассказал о том, как компания Huawei проводила ежегодные собрания с использованием виртуальной реальности, а также о применении технологии дополненной реальности (AR) при развертывании базовых станций 5G. По данным Huawei и сторонних организаций, к 2030 году объем рынка XR достигнет 1,5 трлн долларов, что примерно соответствует текущему рынку 5G.

Сравнивая прогресс в сфере XR с развитием индустрии смартфонов, г-н Сун заявил, что многие поставщики в настоящее время предлагают XR-устройства по цене менее 300 долларов, что делает эту новейшую технологию более доступной. Инструменты разработки расширенной реальности применяются все чаще. Новый стандарт OPEN XR сегодня поддерживается практически всеми крупнейшими разработчиками оборудования, платформ и программных ядер, что обеспечивает возможность многоплатформенного развертывания без необходимости нескольких циклов разработки.

Более того, следует отметить, что ряд первопроходцев в сфере XR в последние годы совершил коммерческие прорывы. Операторы Южной Кореи, Таиланда и Китая возглавили процесс развертывания сервисов виртуальной/дополненной реальности и получили значительную прибыль в три этапа: выбор отраслей, создание бизнес-моделей и развитие потенциала. Один из операторов отметил: «Если бы технология XR появилась тремя месяцами позже, то отставание пришлось бы компенсировать три года».

Huawei представляет новый Закон Мура для индустрии XR

В рамках мероприятия компания Huawei представила «новый Закон Мура» для индустрии XR в качестве ориентира для расширения возможностей операторов и отраслевых партнеров.

Потребности в трафике для популярного XR-контента удваиваются каждые 18-24 месяца. В течение следующих 2-4 лет XR-контент с разрешением 12К или даже 24К и высокой частотой кадров получит более широкое распространение. Такой высококачественный контент потребует резкого увеличения пропускной способности сети и облачных ресурсов.

Возможности облачных сервисов также удваиваются каждые 18-24 месяца, существенно сокращая затраты на производство XR-контента. Сервис Cloud XR от Huawei является ярким примером того, как можно добиться такого рода расширения. С помощью Cloud XR компания Huawei открыла множество облачных возможностей, таких как крупномасштабный 3D-мэппинг, универсальные адаптивные пространственные вычисления и цифровой рендеринг моделей человеческого тела с использованием высокоточных моделей волос, позволяющих отображать до 100 тысяч прядей.

Новый Закон Мура создан в целях развития инноваций в сфере XR и формирования основы для развития расширенной реальности. Компания Huawei сама следовала этим принципам. Что касается XR-устройств, компания Huawei представила свою инновационную платформу нового поколения AR-HUD, увеличивающую область применения расширенной реальности. Что касается передачи данных XR, компания Huawei представила инновационные решения, такие как Massive MIMO и FTTR. Компания публично обязалась поддержать «Гигавселенную» (Gigaverse), обеспечивающую повсеместный гигабитный доступ к интернету с поддержкой XR-технологий в любое время и в любом месте. Компания Huawei также представила свою систему «Cloud-network Express», помогающую ее партнерам в сфере XR быстро получать доступ к многочисленным облакам и использовать возможности облачной разработки и визуализации.

Завершая свою презентацию, г-н Сун призвал отраслевых партнеров работать вместе в соответствии с «новым Законом Мура» и воспользоваться этой прекрасной возможностью для развития индустрии XR, подчеркнув: «Необходимо действовать сейчас, чтобы выиграть в будущем». Выставка MWC Barcelona 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представляет свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1.