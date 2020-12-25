О правильном кормлении мозга

Интервью изданию «Литературная газета» дала отечественный философ, член Союза писателей России, Евдокия Лучезарнова. Собеседница издания поделилась информацией о том, почему важно «кормить» мозг правильными знаниями, а также рассказала о том, какую пользу принесет человечеству уходящий Год Белой крысы или «Год внутренней жизни» (так она считает, его можно называть).

По словам Евдокии Лучезарновой, каждый високосный год несет человечеству различные испытания. На этот раз ему предстояло лишиться завтрашнего дня из-за коронавирусной пандемии — планировать какие-то поездки или даже досуг стало просто нереально. В то же время человек получил возможность заняться переосмыслением своей жизни, уделить внимание близким, планировать на будущее положительные изменения. В этом человеку поможет его мозг. Если «кормить» мозг правильными знаниями, он всегда будет благодарен своему хозяину, — подчеркнула Евдокия Лучезарнова.