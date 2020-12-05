О высоком уровне подготовки слушателей детских технопарков Москвы рассказала Наталья Сергунина

Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, слушатели столичных детских технопарков столицы работают над проектами разной направленности — реверсивный инжиниринг, прототипирование и даже инженерия космических систем. Высокий уровень подготовки подтверждается победами, одержанными на форумах и конкурсах. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, отметив, что ежегодно обучение в 18 технопарках проходит более 150 тысяч столичных школьников. Среди работ победителей — проект, посвященный генетическим методам лечения заболеваний слушательницы детского технопарка «Альтаир» Анны Левченко, «Wavenote — приложение умных заметок для музыкантов» Федора Седова и другие разработки. Призовые места занимают ребята на международном форуме «Шаг в будущее», в конкурсе «Ученые будущего» и других престижных соревнованиях. В ноябре появилась специальная онлайн-площадка, которая объединяет возможности всех детских технопарков столицы. Подробности — на официальном сайте Мэра Москвы.