Объединенный медиапортал столичного департамента образования вызвал интерес у москвичей

Посещаемость нового информационного портала столичного Департамента образования и науки «Школа.Москва» за четыре месяца существования превысила 250 тысяч уникальных пользователей и получила более 550 тысяч просмотров. Наибольшую популярностью пользуются спецпроект «Вместе против буллинга» и киберспортивные состязания.

Портал «Школа.Москва» был создан медиацентром образовательного ведомства столицы и Комплексом социального развития в августе этого года. Он объединил все информационные ресурсы департамента, включая Московский образовательный канал и журнал «Школа.Москва». На портале можно найти ответы на самые важные вопросы о жизни столичных образовательных организаций.

«Портал “Школа.Москва” стартовал с подготовки к школе – мы собрали всю полезную информацию для родителей и детей в преддверии 1 сентября, чтобы помочь ребятам и их мамам и папам спокойно войти в учебный режим. Мы продолжаем развивать наш портал, добавляя на него новые тематические разделы и спецпроекты», – рассказали в Департаменте образования и науки города Москвы.

В ведомстве отметили, что особое место на портале занимает раздел «Вместе против буллинга», который стал «единой платформой для учеников, родителей и педагогов, где собрана вся информация о том, как предотвратить травлю и бороться с ней».