Обнаружен новый способ создать диаграмму в редакторе таблиц «Р7-Офис»

Стал известен способ, с помощью которого можно быстро создать диаграмму в редакторе таблиц «Р7-Офис».

Для вставки диаграммы в электронную таблицу необходимо выделить диапазон ячеек с данными, которые необходимо использовать для визуализации. Затем на верхней панели инструментов надо перейти во вкладку «Вставка» и кликнуть по значку «Диаграмма».

В открывшемся окне следует выбрать тип диаграммы, которую требуется вставить: гистограмма, график, круговая, линейчатая, с областями, точечная, биржевая.

После этого диаграмма будет добавлена в таблицу.

Чтобы отредактировать данные в диаграмме, надо дважды кликнуть по диаграмме. В открывшемся окне «Диаграмма — дополнительные параметры» можно внести необходимые изменения. Для того, чтобы изменить заголовок диаграммы, надо выделить левой кнопкой мыши заголовок и ввести вместо него новый.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.