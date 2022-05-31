Объявлен прием заявок для облагораживания градообразующих элементов Хайкоу

Мир
31 мая 2022

Отдел пропаганды муниципального комитета КПК по г. Хайкоу под руководством Народного правительства муниципалитета Хайкоу и совместно с Бюро туризма, культуры, радио, кино, телевидения и спорта города организовал пресс-конференцию на тему «Глобальный прием заявок: схема облагораживания и креативного дизайна градообразующих элементов г. Хайкоу».

Будучи столицей провинции Хайнань, Хайкоу является ее политическим, экономическим, научно-техническим и культурным центром, перед которым поставлена важная задача — сформировать ключевой район Хайнаньского порта свободной торговли. «Глобальный прием заявок: схема облагораживания и креативного дизайна градообразующих элементов г. Хайкоу» приглашает к участию стратегических партнеров со всего мира, в том числе предприятия, учреждения, общественные организации, художественные и ремесленные учебные заведения и студии, занимающиеся вопросами культурного творчества и художественного дизайна, для облагораживания градообразующих элементов Хайкоу. На основе этих элементов в соответствии с городским имиджем «Яркий Хайкоу, город возможностей» будет разработан с применением творческого подхода набор схем городского дизайна VI, демонстрирующий региональные особенности и отражающий особенности города.

Для стимулирования дизайнерской команды к созданию лучших работ организатор присвоит партнеру по проекту почетное звание «Коллега по продвижению городской культуры Хайкоу», а также передаст ему ряд специальных ресурсов и прав.

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