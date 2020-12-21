Оцифровку научных журналов по направлению «Химия, биология и физиология» завершили в Российской Федерации

В текущем году Минобрнауки РФ объявило конкурс, в рамках которого специалисты ИФХЭ РАН проделали масштабную работу по цифровизации научных журналов по тематическому направлению «Химия, биология и физиология». Это важнейшее событие для российской науки, ведь теперь у ученых, студентов и аспирантов появился доступ к внушительному массиву научных материалов ведущих отечественных журналов. В общей сложности было оцифровано 11 наименований журналов, более восьми сотен выпусков за пять лет. По словам научного руководителя ИФХЭ РАН, д. х. н., профессора Аслана Цивадзе, множество из оцифрованных трудов входят в золотой фонд химической науки, ранее доступ к ним в электронном виде отсутствовал.

Отмечается, что в рамках работы по созданию электронного архива специалисты ИФХЭ РАН вели сканирование номеров журналов на специальном оборудовании высокого разрешения. Полученные изображения после этого преобразовывались в текстовый формат. Ожидается, что цифровизация научных трудов станет стимулом для увеличения количества новых научных работ и поспособствует укреплению позиций российской науки, — отметил Аслан Цивадзе.