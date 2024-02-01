Одним из победителей конкурса Global CIO стал проект по внедрению ВКС Vinteo в работу ЦИТ Мурманской области

Проект по внедрению российского решения видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo в ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области» одержал победу в номинации «Лучший проект в Северо-Западном федеральном округе» на 12-м конкурсе «Проект года-2023» профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации Global CIO. Проект реализовали системный интегратор Open Vision совместно с компанией Neutronix – генеральным дистрибьютором Vinteo.

Внедрение системы ВКС Vinteo в работу ЦИТ и правительственных учреждений Мурманской области позволило обеспечить импортонезависимость государственных структур региона в части видеосвязи, организовать бесперебойные и гарантированно безопасные видеокоммуникации уровня telepresence, оптимизировать планирование бюджета на развитие ВКС-сети.

В рамках проекта решение Vinteo было бесшовно интегрировано в существующую ВКС-инфраструктуру организации без приобретения нового оборудования. ВКС Vinteo полностью соответствует типовым сценариям работы ведомства, включающим в себя как рабочие селекторные совещания на высшем правительственном уровне, так и мероприятия с открытой трансляцией в Интернет и последующим переходом в закрытый режим.

Заказчик также особо отметил прямую сервисную поддержку разработчика с высоким уровнем вовлеченности в разбор кейсов и гибкую лицензионную политику Vinteo с регулярным внедрением нового функционала, что позволяет оперативно дорабатывать продукт под определенные потребности, перераспределять ресурсы сервера ВКС в зависимости от задач и значительно снижать нагрузку на аппаратные мощности ведомства.

Ежедневно в разной степени платформу Vinteo используют 27 ИОГВ Правительства Мурманской области и ряд подведомственных учреждений. В месяц на платформе Vinteo проходит свыше 350 ВКС, что составляет около 65-70% от всех видеоконференций в месяц, а имеющихся портов хватает на организацию встреч со всеми 89-ю регионами России. Также на платформе бесперебойно проводятся ВКС с зарубежными странами, среди которых Беларусь, КНР, Вьетнам, Индия, ЮАР, Индонезия, Филиппины и др.

По итогам опытно-промышленной эксплуатации ВКС Vinteo заказчиком принято решение масштабировать систему и увеличить число лицензий до 2026 года.