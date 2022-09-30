Оформить доверенность можно будет прямо в пункте сбора мобилизованных

Нотариусы будут работать в том числе в выездном формате — в пунктах сбора мобилизованных граждан, учебных центрах и т.д., сообщает Федеральная нотариальная палата.

Это будет актуально для тех призывников, кто не успел зайти в нотариальную контору после получения повестки или кто только вспомнил о необходимых документах уже в момент подготовки к отъезду.

Напомним, что каждый мобилизованный имеет право получить необходимый нотариальный документ вне очереди в любой нотариальной конторе страны. Также для такой категории граждан развернута работа «дежурных нотариальных контор». Туда можно попасть в выходные и праздничные дни. В каждом регионе перечень таких контор устанавливает местная нотариальная палата — вся информация на их официальных сайтах.