Окна СПБ запускает акцию «В 5 раз больше выгод на Окна REHAU»

В связи с расширением розничной сети компания ОКНА СПБ запускает акцию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «В 5 раз больше выгод на Окна Рехау».

После объединения двух известных брендов на рынке Санкт-Петербурга ОКНА СПБ и завода WinDoors компания ОКНА СПБ приняла решение расширить розничную сеть и запустить рекламную акцию для покупателей окон «В 5 раз больше выгод на Окна РЕХАУ».

Сила и опыт известных брендов позволили предоставить покупателям больше возможностей в выборе качественных флагманских пластиковых окон.

Предложение окон REHAU до последнего времени в Северо-Западном округе было ограниченным и порой невыгодным по цене. При этом бренд REHAU является одним из самых известных в стране. ОКНА СПБ решили исправить ситуацию и предложить покупателям выгодную акцию на брендовые продукты.

Акция от Окна СПБ включает:

1. Окна REHAU с дополнительной скидкой 5%.

2. Премиальный теплопакет® DS Neutral по цене обычного энергосберегающего.

3. «Говорящая» ручка REHAU в подарок.

4. Набор по уходу за окнами в подарок.

5. «Чистый» монтаж по цене стандартного. После установки окон монтажники с помощью специального пылесоса уберут весь строительный мусор.

Общая выгода для покупателей по акции составляет минимум 15%.

1. Какие модели Рехау участвуют в акции

REHAU BLITZ – профиль шириной 60мм с тремя воздушными камерами. Лучшее применение – квартиры без проблем с отоплением, дачные домики.

REHAU GRAZIO – теплый профиль шириной 70мм с 5-ю камерами подойдет для остекления любой недвижимости.

REHAU DELIGHT-DESIGN – элегантный внешний вид сочетается с высокой теплоизоляцией – ширина профиля 70мм и 5 камер внутри позаботятся об этом.

2. Чем отличается Теплопакет® DS Neutral от обычных стеклопакетов?

Теплопакет® DS Neutral – инновационная разработка компании STiS 2021 года.

В состав теплопакета входит:

Мультифункциональное стекло, изготовленное по технологии Double Silver®. Тончайшее магнетронное покрытие на стекле состоит из 15 слоев различных металлов, в том числе двух слоев серебра. Стекло имеет нейтральный оттенок и не меняет цвета за окном.

Благодаря напылению стекло приобретает следующие характеристики:

• Защита от солнца летом выше, чем у обычного стекла на 26%. Летом придется реже включать кондиционер, температура в комнате будет ниже на 3-5 градусов.

• Сохранение тепла в доме зимой возрастает на 35% по сравнению со стеклом без напыления.

• Снижает риск выпадения конденсата. Благодаря отражению тепла в помещение температура на внутреннем стекле будет выше на 2-4 градуса, чем в простом стеклопакете.

• Защищает от выгорания обивку мебели, обои и предметы интерьера. Стекло пропускает на 18% меньше ультрафиолета, чем обычное.

Мультифункциональное стекло нейтрального оттенка впускает в дом много света и только на 7% затемняет помещение, что практически незаметно человеческому глазу.

Система терморазрыва TSS® 2 – запатентованная система теплых дистанционных рамок компании STiS. Система TSS® 2 не пропускает воздух и водяные пары, проводит тепло в 1000 раз меньше привычных алюминиевых рамок. Теплопакет с системой TSS® 2 не будет покрываться конденсатом и промерзать по краям. В акции участвуют стеклопакеты с белыми дистанционными рамками, которые подходят к белоснежным окнам.

Премиальный стеклопакет DS Neutral благодаря своим свойствам дополняет профильные системы Рехау в супертеплых окнах для любого вида недвижимости.

3. Особенности ручки REHAU

Управлять окном поможет «говорящая» ручка REHAU, которая идет в подарок ко всем окнам по акции. Поворот ручки всегда сопровождается характерными щелчками, поэтому ручку REHAU Linea Design называют «говорящей». Благодаря щелчкам легче управлять окном с микропроветриванием, которое срабатывает при повороте ручки на определенный угол. Щелчок всегда подскажет, закрыто окно до конца или нет.

4. Набор по уходу за окнами в подарок

Окна ПВХ для долгой безупречной работы требуют ухода. Два раза в год необходимо вымыть окно и смазать фурнитуру и уплотнитель – так они прослужат гораздо дольше.

Для покупателей, которые успеют купить окна по акции, компания «Окна СПБ» приготовила подарок – набор по уходу за окнами.

В его состав входит:

• Средство для очистки профиля. С его помощью легко отмыть загрязнения после монтажа и удалить мелкие царапины.

• Специальное средство для смазки уплотнителя, чтобы он дольше сохранил эластичность.

• Масло для смазки фурнитуры. Его нужно капнуть в движущиеся части фурнитуры, чтобы она работала «как по маслу».

• Гигроскопичная салфетка для мытья из материала, устойчивого к воздействию химических веществ.

5. «Чистый монтаж».

После установки окон монтажники уберут весь строительный мусор с помощью специального пылесоса, который собирает даже самые мелкие остатки. Это сэкономит время на уборку хозяевам квартиры или загородного дома.

Сроки акции на ОКНА РЕХАУ ограничены!

Компания Окна СПБ уже 11 лет делает акцент в работе на честность и доверительные отношения с клиентами, поэтому все скидки и выгодные предложения — реальные. Дополнительную информацию можно уточнить у менеджеров в офисах продаж и на сайте компании. Подробнее на сайте https://okna-spb.ru/