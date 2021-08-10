Окончательное устранение последствий прошлогодней аварии остается приоритетом для «Норникеля»

Компания в полной мере извлекла уроки из рокового инцидента на ТЭЦ-3 и продолжает прикладывать максимум усилий для восстановления пострадавшей экосистемы Заполярья. Все расходы по ликвидации последствий разлива дизтоплива горно-металлургический гигант по-прежнему берет на себя.

Прошло более 14-ти месяцев после аварийной утечки горючих материалов под Норильском, но взоры экологических организаций и федеральных надзорных ведомств по-прежнему прикованы к пострадавшему от загрязнений району Заполярья. «Норникель», как известно, полгода назад в полном объеме возместил сумму нанесенного природе экологического ущерба, оцененного Росприроднадзором в 146,2 млрд рублей. В компании не раз заявляли, что хотели бы перевернуть страницу и идти дальше, но при этом для «Норникеля» принципиально выйти из этой непростой ситуации достойно – выполнив все данные ранее обещания и обязательства. А потому ГМК продолжает ежедневные очистительные и восстановительные работы на пострадавшей от разлива топлива территории. Фронт работ несколько увеличился с наступлением оттепели в Заполярье. «Для предотвращения попадания остатков дизельного топлива в водные объекты еще до начала паводкового периода были организованы работы по ограничению распространения незначительных остатков нефтепродукта, которые таянием снега или и паводком вымываются из почвы», — прокомментировала ситуацию для РБК пресс-служба «Норникеля».

Разумеется, речь теперь идет о совсем небольших, остаточных объемах загрязнений. Но и для борьбы с ними специалистами компании была развернута целая очистительная операция: проведена замывка береговой полосы реки Амбарной на площади около 7 тысяч кв. метров, установлены восемь линий заградительных бонов протяженностью 830 метров, а также девять линий специальных сорбирующих заграждений длиной около километра. И все это под пристальным контролем Росприроднадзора. «Сейчас до сих пор есть попадание нефтепродуктов в водные объекты из почвы. Компания за этим следит, они выставляют боны, периодически убирают топливо и т.д. Есть программа рекультивации. В их интересах делать все это — они понимают, что за ними сейчас смотрят все», — рассказала сегодня глава ведомства Светлана Радионова.

Ведение активной промышленной деятельности в суровых условиях вечной мерзлоты, с ее абсолютно непредсказуемым воздействием на промерзший грунт и несущие конструкции при перепаде температур, требуют особого подхода. Горький опыт майской аварии на ТЭЦ-3 заставил ГМК не только мобилизовать все силы на устранение последствий инцидента, но и предпринять ряд мер по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем. В частности, компания собирается запустить специальную цифровую платформу, которая позволит отслеживать состояние аварийных резервуаров. До конца текущего года ГМК намерена закрепить 750 датчиков, передающих требуемые параметры в режиме реального времени. Устройства установят в основаниях 54 хранилищ топлива и более 110 объектов инфраструктуры Норильска.