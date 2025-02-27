«Окопная правда» — эксклюзивный документальный сериал на ТК «Звезда»

Шестисерийный документальный цикл «Окопная правда», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) был представлен компанией «Донбасс Продакшн» на телеканале «Звезда».

Выход фильма приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения выдающихся писателей-фронтовиков (юбилей которых мы отметили в 2024 году): Бориса Васильева, Василя Быкова, Виктора Астафьева, Юрия Бондарева, Булата Окуджавы и Владимира Богомолова.

В проекте принимали участие значимые общественные деятели и деятели культуры и искусства: специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссёр Никита Михалков, военный историк Олег Каримов, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко, писатель Захар Прилепин, народный артист РФ Евгений Миронов и многие другие.

Никита Михалков был знаком с Виктором Астафьевым лично, в интервью режиссёр вспоминал:

«Когда он рассказывал, как они шагали по жиже, которая состояла из грязи и крови, вот если представить себе эту фактуру, и это не просто лужа крови, это дорога кровавая, что испытывает человек, что ощущает он в это время. При том, что я понял из того, о чём мы говорили с Виктором Петровичем, что если там воевали миллион человек, условно говоря, то это было миллион войн, у каждого своя война была, у каждого были свои запахи, свои воспоминания, свои ощущения, свои боли, свои неудобства, свои радости маленькие, большие».

Михаил Швыдкой поделился мыслями о Булате Окуджаве:

«Булат Шалвович был для каждого из нас человеком, который понимал, что такое совесть, понимал, что такое правда, понимал, что такое любовь, понимал, что такое война, понимал, что такое Родина. И это было все по-настоящему».

Исполнительница роли Лизы Бричкиной в фильме по повести Бориса Васильева в картине «А зори здесь тихие…» Елена Драпеко говорит:

«…это замечательная совершенно история, и Борис Васильев рассказал её так пронзительно, что и тогда, в конце 60-х годов, когда вышла его повесть, и сегодня она, в общем, совершенно пронзительная история, которая потрясает, заставляет задуматься не о войне, фильм не о войне, фильм о любви и о выборе. То, что сегодня проходят десятки тысяч наших с вами соотечественников, и мужчин, и женщин там, за ленточкой, когда есть выбор спрятаться, пересидеть, убежать или, заслонив собой товарища, страну, да, умереть или выполнить долг до конца. Они же не умирать шли, и сегодня идут не умирать, они идут долг выполнять. Вот об этом фильм, почему он не стареет? Потому что этот выбор перед каждым поколением и перед каждым человеком в жизни встает».

Цикл «Окопная правда» — эксклюзивный проект, премьера документального исследования, в котором повести, романы, стихи и очерки писателей-фронтовиков рассматриваются сквозь призму их собственных биографий. Каждая серия фильма включает две параллельные истории: о самом писателе в годы войны и о том, как создавались его литературные герои.

Все вышеназванные авторы — фронтовики, которые столкнулись с ужасами войны едва ли не со школьной скамьи. Их «окопная правда» — это откровенные и порой жестокие реалии, которые, как считают некоторые эксперты, остаются актуальными сейчас в условиях множества локальных конфликтов. Заключительную серию цикла «Окопная правда» ещё можно успеть посмотреть на телеканале «Звезда» 27 февраля.