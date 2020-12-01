Олег Сирота стал модератором круглого стола, который организовал проект ОНФ «Народный фермер»

Как считают активисты проекта ОНФ «Народный фермер», на деятельность российских малых сельскохозяйственных предприятий положительно повлияет снижение избыточных санитарно-эпидемиологических норм. Важно, что в ходе организованного проектом в ноябре круглого стола «Снижение административных барьеров и требований к малым предприятиям в АПК» на эту инициативу была получена заинтересованная реакция чиновников. Модератором этого мероприятия выступил руководитель «Народного фермера», член ОП РФ, сыровар из Московской области Олег Сирота. Участие в нем приняли российские аграрии, отраслевые эксперты, представители Минсельхоза РФ, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Активисты проекта ОНФ «Народный фермер» Мария Коваль и Денис Кожевников отметили, отсутствие «вилки наказания» особенно вредит малым сельхозпредприятиям. По КоАПу четкого наказания за отдельные нарушения санитарных норм не прописано, и в дело нередко вступает человеческий фактор. Кроме того, во время минувшего мероприятия его участники обсудили проблемы санитарных зон и ветеринарии.