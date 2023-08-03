Ольга Бузова рассказала о продолжении сотрудничества с Михаилом Гуцериевым

Общество
3 августа 2023

К началу осени готовится большая премьера песни телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Речь идет о новой версии саги «Вселенная GM» и продолжении громкой истории с артистом Стасом Бондаренко — «Верни».

Певица признается, что долгое время ожидала возможности исполнить песни на стихи Михаила Гуцериева. Она верила в чудо, и вот – песня нашла ее. По признанию артистки, ее переполняет счастье.

По словам Бузовой, ее главным девизом являются слова: не нужно искать любовь, она сама найдет тебя. То же самое касается песни – она также сама тебя найдет.

Отметим, что в конце апреля состоялся официальный релиз песни и видеоклипа Бузовой на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой. Romantic Version песни «Верни» поклонники Бузовой смогли услышать в середине лета.

В течение нескольких месяцев видеоклипы на композицию «Верни» смогли набрать свыше 10 млн просмотров и многочисленные восторженные отзывы от поклонников Бузовой.

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