Ольга Голодец посетила «Дом Роналда Макдоналда» в Казани

Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Ольга Голодец и вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Пётр Колтыпин посетили бесплатную семейную гостиницу «Дом Роналда Макдоналда», расположенную на территории Детской Республиканской клинической больницы Министерства Здравоохранения Республики Татарстан. Посещение состоялось в рамках деловой программы топ-менеджеров СБ РФ в Казани.

Визит начался с экскурсии по семейной гостинице, после чего гости приняли активное участие в мастер-классе для маленьких жителей Дома. А специально для родителей на кухне «Дома Роналда Макдоналда» был организовал импровизированный «круглый стол», где мамы пообщались с гостями Дома на самые актуальные темы, задав Ольге Голодец и Петру Колтыпину все интересующие вопросы.

Администрация и жители Дома поблагодарили топ-менеджеров Сбербанка за посылку из Сбер Еаптеки с лекарствами и товарами для здоровья, собранную первой именно для подопечных гостиницы при торжественном открытии электронного хаба в Казани. Ольга Голодец пожелала здоровья всем детям, проходящим длительное лечение:

«Желаю скорейшего выздоровления всем пациентам – жителям Дома! Сотрудникам и организаторам Дома – огромная человеческая благодарность, Вы делает е большое дело.»

Стоит отметить, что подобные встречи в «Доме Роналда Макдоналда» проводятся на регулярной основе. Администрация Дома и больницы искренне верит, что такие встречи с гостями помогают детям справиться с тяжелым недугом и победить болезнь.

В ходе делового визита в Казань Ольга Голодец приняла участие в торжественном открытии первой Сбер Еаптеки и приняла участие в онлайн конференции Сбера «Цифровые тенденции в медицине».