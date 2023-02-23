Ольга Ковальски: «Мы не сдались в самые сложные времена и в итоге стали лидерами в сфере корпоративных мероприятий»

Организовывать праздники она мечтала с детства. В итоге освоила профессию режиссера, открыла свое агентство и внесла большой вклад в развитие ивент индустрии. О том, как ей удалось добиться успеха, рассказала предприниматель, совладелец компании «Rainbow event agency» Ольга Ковальски.

– Ольга, расскажите, чем Вас привлекла ниша праздников?

– Мне всегда хотелось делать что-то интересное и полезное для общества, быть частью значимых проектов. Именно поэтому я окончила Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности «Режиссер массовых праздников, педагог», работала по специальности на телеканале ТНТ и в самом известном детском лагере на Дальнем Востоке — «Созвездие». Также я занималась подготовкой масштабных городских мероприятий — Дня Победы, Дня города, Нового года… Затем я стала руководить ивент отделом в одном из крупнейших агентств в Санкт-Петербурге, а потом встретила своего будущего партнера, с которой мы решили начать свой бизнес.

– На чем Вы сейчас специализируетесь?

– Наша ниша — это корпоративные мероприятия, которые мы организуем «под ключ». Нам интересно выстраивать с компаниями долгосрочное сотрудничество и делать для них стильные ивенты на регулярной основе, создавать интересные тематические концепции, которые не могут предложить другие. С большинством организацией мы работаем на протяжении 5-10 лет. Для частных клиентов мы делаем ивенты реже, но и с ними выстраиваем отношения на года.

– Какими своими достижениями Вы гордитесь?

– В первую очередь тем, что мы не сдались, когда были тяжелые времена. Это экономический кризис 2014-2015 годов, когда в России отменилось примерно 80% проектов, включая многомиллионные контракты. Мы могли закрыть бизнес, но не сделали этого, потому что понимали, что все сложности временные и рынок обязательно восстановится. В 2020 году мы пережили пандемию, полную отмену, а затем ограничения на проведение мероприятий. И тоже выстояли.

Также я горжусь тем, что нам удалось реализовать огромное количество значимых проектов. Среди них — масштабный 3-дневный ивент для спонсоров 21-го чемпионата мира по футболу FIFA в России — компании HISENSE, мероприятие на 400 человек для торгового производителя средств гигиены SPLAT, работа в рамках ПМЭФ с компанией Ростелеком, юбилей компании Деловые Линии, ежегодные 4-дневные конференции одного из самых крупных производителей и дистрибуторов сети магазинов техники и инструментов «Северные стрелы». А еще мне приятно, что в последние годы мы стали участвовать в благотворительных проектах вместе с фондом «Доброделы», например, организовали серию ужинов со звездами для сбора средств на ремонт жилья нуждающимся семьям, которые привозят детей в Санкт-Петербург на лечение и реабилитацию.

– А какой кейс был самым трудным?

– Наверное, организация 3-дневного пребывания на чемпионат мира по футболу спонсора — компании Hisense. Сложностей там было несколько. Во-первых, общение с заказчиком происходило дистанционно через посредника, а у клиента все решения по ивенту утверждались советом директоров, поэтому процесс был очень долгим. При этом нам на подготовку выделялось очень мало времени. А поскольку в преддверии чемпионата мира все рекламные производства в городе были загружены полностью, было также нелегко найти подрядчиков для изготовления банеров, фотозон, фигур футболистов.

И самое главное — за 3 недели до мероприятия пришлось полностью поменять его формат. Изначально планировался гала-ужин на корабле, однако выбранное судно не получило официальное разрешение на навигацию, хотя мы его уже оплатили. В итоге мы организовали мероприятие в одном из лучших видовых ресторанов города «под закрытие», все прошло на очень высоком уровне, президент компании лично нас благодарил. Особенно ему понравился салют над Невой, который провели специально для их компании.

– Какие цели Вы сейчас перед собой ставите?

– Хочу дальше расти в ивент индустрии, выходить на международные рынки. Также планирую делиться знаниями с молодыми специалистами, думаю над созданием обучающего курса. Мне хочется вдохновлять других заниматься организацией мероприятий, ведь эта профессия актуальна на все времена и сейчас, как никогда, пользуется популярностью.