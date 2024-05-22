Онкологические программы в Польше укрепляют сотрудничество с NCCN

Национальная комплексная онкологическая сеть (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) — международная некоммерческая ассоциация, занимающаяся разработкой руководящих принципов лечения рака, приняла участие в двух встречах в Варшаве, посвященных совершенствованию онкологической помощи и освещению двусторонних достижений Польши и США в области здравоохранения. Организаторами встреч явились Национальный научно-исследовательский институт онкологии им. Марии Склодовской-Кюри, Польское онкологические общество (Polish Oncological Society) и Альянс за инновации (Alliance for Innovation). С докладом выступил генеральный директор NCCN д-р Кристал С. Денлингер (Crystal S. Denlinger, MD) и магистр здравоохранения Кэти Уинкворт-Прейснар (Katy Winckworth-Prejsnar, MPH), старший менеджер глобальной программы NCCN.

Photo of NCCN CEO Crystal S. Denlinger, MD, with oncology experts at the Polish Embassy, November 2021.

«Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в реализацию амбициозной Национальной онкологической стратегии Польши, — сказала д-р Денлингер. — С начала нашего сотрудничества нам удалось совместными усилиями адаптировать рекомендации NCCN по шести видам рака к региональным требованиям, специально разработанным с учетом потребностей и жизненных реалий людей с онкологическими заболеваниями в Польше. Для меня было большой честью работать над этой общей программой по улучшению результатов лечения рака для всех заинтересованных сторон бок о бок с многочисленными ведущими польскими и американскими специалистами, преданными своему делу».

NCCN приняла участие в нескольких мероприятиях, включая планы по обновлению трех европейских изданий NCCN для Польши по следующим направлениям: рак шейки матки; рак толстой кишки; рак яичников/рак маточных труб/первичный перитонеальный рак.

Организации также начали работу над новыми европейскими изданиями NCCN для Польши по следующим направлениям: онкология подросткового и юношеского возраста (AYA); рак анального канала; рак прямой кишки; новообразования матки; рак вульвы.

«Исследования часто иллюстрируют важность стандартизации медицинской помощи для обеспечения того, чтобы все больные раком получали лечение, опирающееся на лучшие научные достижения, — сказал д-р Петр Рутковский (Piotr Rutkowski, MD, PhD), председатель министерской группы по Национальной онкологической стратегии в Польше. — Это сотрудничество с NCCN было чрезвычайно ценным для нашей работы по совершенствованию лечения, изучения и профилактики рака в нашей стране. Мы с нетерпением ждем возможности закрепить наш успех за счет дальнейших совместных программ в области здравоохранения в будущем».

В настоящее время NCCN предлагает более 20 глобальных адаптаций Рекомендаций NCCN, а также более 270 переводов клинических ресурсов на более чем 50 языков.