Онлайн дискуссия «Где жить дальше? Новые типологии жилья и инновационные технологии строительства»

12 ноября 2020 года в 19.00 в рамках публичной программы медиаплатформы Generation Zil на площадке ИД «Коммерсант» состоится онлайн-дискуссия, посвященная инновациям и новым подходам к строительству жилья. Нет ничего традиционнее стандартного жилого квартала типичного российского города. Но постепенно наши города и их новые районы начинают меняться под давлением запросов современных жителей, с развитием новых строительных технологий и материалов.

Как сделать более актуальной традиционную типологию застройки? Скоро ли «зеленая» архитектура станет доступна не только богатым корпорациям, но и обычным жителям? Какие типологии квартир и жилья в целом пользуются наибольшим спросом, и нужно ли архитекторам предлагать потребителям нестандартные варианты? Нужно ли, наконец, вслед за новыми технологиями менять и нормативы проектирования? И как все эти изменения влияют на развитие уровня девелоперских проектов?

Об этом мы поговорим с экспертами в рамках третьей дискуссии публичной программы Generation Zil.

Модератор:

Анастасия Колчина, урбанист, дизайнер, архитектор

Участники:

— Сергей Чобан, руководитель и управляющий партнер бюро Speech

— Максим Бабаев, руководитель московского представительства Sokol CLT, Segezha Group

— Юлия Бурдова и Ольга Алексакова, партнеры архитектурного бюро Buromoscow

— Михаил Бейлин и Даниил Никишин, партнеры архитектурного бюро Citizenstudio

— Максим Берлович, глава Московского территориального управления Группы «Эталон».

Регистрация по ссылке: https://generation-zil.timepad.ru/event/1435880/

Справка:

В сентябре 2020 года Группа «Эталон» и компания Citymakers запустили медиаплатформу и градостроительную лабораторию Generation Zil для широкого вовлечения российского и международного экспертного сообщества, и жителей Москвы в обсуждение будущего территории ЗИЛ-Юг. Посетители Generation Zil вместе с ведущими мировыми и отечественными экспертами изучают и обсуждают передовые подходы и технологии проектирования и программирования городов, которые будут применяться при проектировании нового района. Результаты дискуссий и градостроительной лаборатории в дальнейшем станут основой для развития территории ЗИЛ-Юг. Партнер публичной программы Generation Zil – архитектурная школа МАРШ.