Орчане поддержали Новотроицкий цементный завод

25 мая в администрации Орска состоялись официальные публичные слушания по вопросу выделения части городской территории для нового карьера, откуда можно будет добывать более качественный серпентинит для производства так необходимых нашей стране пропантов.

В переполненном зале разгорелась жаркая дискуссия между сторонниками и противниками развития города. Часть граждан предлагали кардинально сменить вектор развития территории, закрыв все предприятия и превратив ее в рекреационную зону. Другая же, большая и преимущественно молодая часть орчан, настаивали на том, что достойную работу необходимо обеспечивать на своей Родине, рядом с домом. Работник НЦЗ Владимир Пугачев рассказал, что гордится своей мужской профессией, позволившей ему купить и машину, и квартиру для семьи, что в условиях отсутствия вакансий практически невероятно. Поддержал его и Глеб Кривоногов, член Молодежной общественной палаты, от имени своего поколения заверивший, что активно уезжающая в другие города молодежь не желает себе судьбы кассира в магазине, она была бы рада остаться на родине, если НЦЗ исполнит свое обещание о создании полутора тысяч новых рабочих мест.

Известный геолог, секретарь Общественной палаты Павел Коровин поведал о бурных дебатах, в результате которых большинство представителей общественных организаций высказались за поддержку развития Орска, за поддержку импортозамещающей политики Президента России, за открытие карьера. На предложение председательствующего публичных слушаний просто поднять руки, большинство участников проголосовали за новое производство.

Свою позицию граждане Орска могут выразить до 29 мая. Их голоса будут учтены депутатами Горсовета на одном из ближайших заседаний.