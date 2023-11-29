«Оренбургские минералы» отправились на выставку «Россия»

Хризотиловый комбинат АО «Оренбургские минералы» оказался в числе промышленных предприятий, показанных на выставке «Россия». Она проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на территории выставочного комплекса ВДНХ в Москве, на ней представлены 89 регионов нашей страны, а вход на все мероприятия — бесплатный. Выставка демонстрирует главные достижения страны: руководство субъектов РФ, крупнейшие корпорации, общественные организации и федеральные структуры показывают результаты своей многолетней работы. В экспозицию включен 131 стенд, ежедневно проходит более 500 экскурсий, проводятся выступления музыкальных коллективов, танцевальные представления, лекции и другие развлекательные и образовательные мероприятия.

Комбинат АО «Оренбургские минералы» является одним из трех крупнейших хризотилодобывающих предприятий в мире. Он разрабатывает Киембаевское месторождение хризотилового асбеста, из которого изготавливают более 300 видов промышленной продукции. Это шифер, фасадные плиты, трубы для канализации и водоснабжения, огнеупорный картон, накладки на тормозные колодки и другие фрикционные материалы, защитное снаряжение для пожарных и работников «горячих производств», а также многое другое. Хризотиловое волокно не горит при любых температурах, на разрыв прочнее многих марок стали и устойчиво к механическим нагрузкам. Именно поэтому оно является ценным ресурсом, Россия же в последние годы стала главным производителем обогащенного хризотилового волокна и продуктов на его основе в мире. «Оренбургские минералы» представлены на стенде Оренбургской области — там можно познакомиться с ассортиментом выпускаемой продукции, узнать несколько удивительных фактов о «горном льне» (так называют хризотил) и современных особенностях его добычи.

Сегодня «Оренбургские минералы» также являются одним из активных участников работы территории опережающего социально-экономического развития «Ясный», расположенной в промышленном парке предприятия. Резиденты особой экономической зоны пользуются преимуществами развитой инфраструктуры огромного ГОКа — это удобные цеха, возможность подключения к электричеству и водоснабжению, налаженная логистика. Компания принимала деятельное участие на этапе подготовки документов для организации ТОСЭР в 2019 году совместно с администрацией города Ясный и региональными властными органами. В итоге, диверсификация производства, привлечение инвестиций и новый взгляд на роль градообразующего предприятия в регионе присутствия стали основой для интенсивного роста экономики, развития социальной сферы и городской инфраструктуры.