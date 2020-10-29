Organic Mix – готовые решения для вашего сада

Всё более активное распространение органического земледелия заставляет садоводов и фермеров искать новые решения, соответствующие современному подходу к выращиванию овощей: единству простоты, эффективности и безопасности применяемых технологий. Organic Mix – это лучшее, что вы можете выбрать для вашего сада. Почему? Вот несколько простых, но очень значимых причин:

1. Organic Mix на все 100% состоит из органики. В составе вы не найдете вредных химических компонентов. Только натуральные удобрения, такие как водоросли северных морей, ферментированные бобы, меласса, мука из семян льна, пивные дрожжи и др. Это уникальный продукт нового поколения. Удобрения полностью безопасные для растений, людей и домашних животных. Даже если ваш любопытный питомец в тайне от вас проявляет неожиданный интерес к удобрениям и решит попробовать их на вкус, можете не переживать за него. Он в полной безопасности. Никакое отравление ему не грозит. А наоборот, ваш любимец только насытит свой организм полезными микроэлементами. Удобрения абсолютно безопасны: только органика и ничего лишнего! Привлекательным бонусом является приятный аромат. Многие удобрения содержат в составе шелуху какао, которая дарит невероятный запах шоколада, и к тому же насыщает почву полезными микроэлементами.

2. Эффективность. Не нужно постоянно переживать о покупке удобрений. Одного комплекта хватит для всех ваших растений на целый сезон. Никаких лишних затрат и потерянного времени на поиск наиболее экономичного варианта.

3. Улучшение вкуса и увеличение урожая. Вы получите на 45% больше урожая. Плоды становятся больше и сочнее, вкус и аромат которых словно из детства. А цветы порадуют буйством красок и крупными бутонами, которые дольше сохраняют цвет!

4. И конечно же, простота в уходе. Использование удобрений Organic Mix не займёт у вас много времени.

Для начала нужно просто выбрать подходящий вам комплект. Каждый из них содержит все необходимые питательные вещества, которые нужны растениям в течение всего сезона. Набор «Универсальный» подойдет, если вы выращиваете плодовые культуры. А «Опытный цветовод» — если больше любите цветы.

Подкармливать растения нужно всего лишь 1 раз в начале сезона и 1 раз — при каждом цветении. Этого достаточно, чтобы получить все необходимые микроэлементы. В качестве удобрений могут выступить как сухие гранулы, так и жидкие эликсиры.

При высадке в открытый грунт добавьте удобрение «Для пересадки и рассады» — оно поможет растениям укорениться и развить сильную корневую систему.

Компоненты удобрений Organic Mix выделяются постепенно и каждый из них срабатывает в нужное время, выделяя необходимые растению микроэлементы. Их уникальная формула создана на основе анализа почвы и разработана так, что в каждой грануле содержатся 17 активных компонентов, которые улучшают структуру почвы и восстанавливает микрофлору.

Результаты удобрения Organic Mix по урожайности не уступают химическим удобрениям. Organic Mix не только заботится о безопасности человека, но и позволяет сохранять плодородие и полезные свойства почты. Ведь здоровье земли — твоё здоровье!

Более подробная информация по ссылке: https://www.youtube.com/c/OrganicMix