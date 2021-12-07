Оружейный сейф: как выбрать

Согласно 150-ФЗ, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему должны храниться надлежащим образом. Для гражданских лиц правила хранения менее жесткие. Основные требования — обеспечение безопасности хранения и исключение доступа к оружию посторонних. Владельцам необходимо установить сейфы в квартиры для оружия или металлические ящики.

Для хранения в квартире, доме или помещении под сигнализацией или охраной достаточно толщины стенок из металла 1,2 — 1,5 мм. Обязательно требование, чтобы сейф закрывался на замок, и у посторонних не было доступа к ключу. Поэтому намного удобнее сейфы не с ключевым замком, который придется везде брать с собой, а кодовый или электронный. Требование о хранении оружия касается не только нарезного огнестрела, но и спортивного, а также служебного оружия.

Требования к месту хранения

Оружие с патронами должно храниться по месту проживания владельца. Если это место временного пребывания, то также должны соблюдаться условия, позволяющие исключить доступ посторонних и обеспечить сохранности оружия. Участникам спортивных организаций допускается оставлять личное спортивное оружие на спортивных объектах, где проводятся стрельбы и соревнования.

В сейфе должно быть не только место под оружие, но и отдельное хранилище под патроны, которое также должно закрываться на ключ.

Как выбрать сейф

При покупке сейфа нужно учитывать следующие параметры:

размеры, подходящие под личное оружие;

наличие мест по количеству стволов;

толщину стенок;

типа замка;

способ монтажа;

наличие ложементов;

наличие ящика под боеприпасы.

Для уверенности в сохранности оружия можно приобрести огнеупорный сейф на случай пожара. Правила не регламентируют способ крепления сейфа, но лучше прикрепить его к стене или полу.

Хотите купить сейф для оружия? При выборе модели ориентируйтесь не только на бюджет, но и на рекомендации специалистов, опытных охотников и контролирующих организаций.