Оружейный сейф: как выбрать

Регионы
7 декабря 2021

Согласно 150-ФЗ, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему должны храниться надлежащим образом. Для гражданских лиц правила хранения менее жесткие. Основные требования — обеспечение безопасности хранения и исключение доступа к оружию посторонних. Владельцам необходимо установить сейфы в квартиры для оружия или металлические ящики. 

Для хранения в квартире, доме или помещении под сигнализацией или охраной достаточно толщины стенок из металла 1,2 — 1,5 мм. Обязательно требование, чтобы сейф закрывался на замок, и у посторонних не было доступа к ключу. Поэтому намного удобнее сейфы не с ключевым замком, который придется везде брать с собой, а кодовый или электронный. Требование о хранении оружия касается не только нарезного огнестрела, но и спортивного, а также служебного оружия.

Требования к месту хранения

Оружие с патронами должно храниться по месту проживания владельца. Если это место временного пребывания, то также должны соблюдаться условия, позволяющие исключить доступ посторонних и обеспечить сохранности оружия. Участникам спортивных организаций допускается оставлять личное спортивное оружие на спортивных объектах, где проводятся стрельбы и соревнования.

В сейфе должно быть не только место под оружие, но и отдельное хранилище под патроны, которое также должно закрываться на ключ.

Как выбрать сейф

При покупке сейфа нужно учитывать следующие параметры:

  • размеры, подходящие под личное оружие;
  • наличие мест по количеству стволов;
  • толщину стенок;
  • типа замка;
  • способ монтажа;
  • наличие ложементов;
  • наличие ящика под боеприпасы.

Для уверенности в сохранности оружия можно приобрести огнеупорный сейф на случай пожара. Правила не регламентируют способ крепления сейфа, но лучше прикрепить его к стене или полу.

Хотите купить сейф для оружия? При выборе модели ориентируйтесь не только на бюджет, но и на рекомендации специалистов, опытных охотников и контролирующих организаций.

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