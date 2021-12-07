Оружейный сейф: как выбрать

Согласно 150-ФЗ, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему должны храниться надлежащим образом. Для гражданских лиц правила хранения менее жесткие. Основные требования — обеспечение безопасности хранения и исключение доступа к оружию посторонних. Владельцам необходимо установить сейфы в квартиры для оружия или металлические ящики.
Для хранения в квартире, доме или помещении под сигнализацией или охраной достаточно толщины стенок из металла 1,2 — 1,5 мм. Обязательно требование, чтобы сейф закрывался на замок, и у посторонних не было доступа к ключу. Поэтому намного удобнее сейфы не с ключевым замком, который придется везде брать с собой, а кодовый или электронный. Требование о хранении оружия касается не только нарезного огнестрела, но и спортивного, а также служебного оружия.
Требования к месту хранения
Оружие с патронами должно храниться по месту проживания владельца. Если это место временного пребывания, то также должны соблюдаться условия, позволяющие исключить доступ посторонних и обеспечить сохранности оружия. Участникам спортивных организаций допускается оставлять личное спортивное оружие на спортивных объектах, где проводятся стрельбы и соревнования.
В сейфе должно быть не только место под оружие, но и отдельное хранилище под патроны, которое также должно закрываться на ключ.
Как выбрать сейф
При покупке сейфа нужно учитывать следующие параметры:
- размеры, подходящие под личное оружие;
- наличие мест по количеству стволов;
- толщину стенок;
- типа замка;
- способ монтажа;
- наличие ложементов;
- наличие ящика под боеприпасы.
Для уверенности в сохранности оружия можно приобрести огнеупорный сейф на случай пожара. Правила не регламентируют способ крепления сейфа, но лучше прикрепить его к стене или полу.
Хотите купить сейф для оружия? При выборе модели ориентируйтесь не только на бюджет, но и на рекомендации специалистов, опытных охотников и контролирующих организаций.