Основные тренды при работе с мобильными

Технологии
21 июня 2021

Хотите узнать экспертное мнение о ключевых трендах мобильных Бенни Чжэна, Эдвина Нга, Эммануэля Синки, тогда не пропустите интервью. Они поделятся своими мыслями о мобильной коммерции, как ее можно эффективно использовать себе во благо. Также вы узнаете о следующем:

  • какие тренды они видят и как применяют на практике;
  • на чем фокусируются в сфере мобильной электронной коммерции;
  • какие перемены наблюдаются сейчас в работе по CPI и как ими можно воспользоваться;
  • какие вертикали из огромной сферы гейминга выбрать, какие тренды существуют сегодня;
  • что достойно внимания партнеров в гейминге;
  • какие из вертикалей и офферов наиболее актуальны и достойны внимания при использовании мобильного трафика;
  • что самого интересного появилось в последнее время в электронной мобильной коммерции;
  • что выбрать – долгосрочные продажи или моментальный заработок;
  • чем стоит руководствоваться для построения своего бизнеса – сердцем или разумом. 

Конечно, у каждого есть собственное мнение и свои способы работы, но мнение экспертов может стать хорошей подсказкой для каждого, кто стремится эффективно работать в этой сфере, используя мобильные тренды. 

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