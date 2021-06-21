Основные тренды при работе с мобильными

Хотите узнать экспертное мнение о ключевых трендах мобильных Бенни Чжэна, Эдвина Нга, Эммануэля Синки, тогда не пропустите интервью. Они поделятся своими мыслями о мобильной коммерции, как ее можно эффективно использовать себе во благо. Также вы узнаете о следующем:

какие тренды они видят и как применяют на практике;

на чем фокусируются в сфере мобильной электронной коммерции;

какие перемены наблюдаются сейчас в работе по CPI и как ими можно воспользоваться;

какие вертикали из огромной сферы гейминга выбрать, какие тренды существуют сегодня;

что достойно внимания партнеров в гейминге;

какие из вертикалей и офферов наиболее актуальны и достойны внимания при использовании мобильного трафика;

что самого интересного появилось в последнее время в электронной мобильной коммерции;

что выбрать – долгосрочные продажи или моментальный заработок;

чем стоит руководствоваться для построения своего бизнеса – сердцем или разумом.

Конечно, у каждого есть собственное мнение и свои способы работы, но мнение экспертов может стать хорошей подсказкой для каждого, кто стремится эффективно работать в этой сфере, используя мобильные тренды.