Основные тренды при работе с мобильными

Хотите узнать экспертное мнение о ключевых трендах мобильных Бенни Чжэна, Эдвина Нга, Эммануэля Синки, тогда не пропустите интервью. Они поделятся своими мыслями о мобильной коммерции, как ее можно эффективно использовать себе во благо. Также вы узнаете о следующем:
- какие тренды они видят и как применяют на практике;
- на чем фокусируются в сфере мобильной электронной коммерции;
- какие перемены наблюдаются сейчас в работе по CPI и как ими можно воспользоваться;
- какие вертикали из огромной сферы гейминга выбрать, какие тренды существуют сегодня;
- что достойно внимания партнеров в гейминге;
- какие из вертикалей и офферов наиболее актуальны и достойны внимания при использовании мобильного трафика;
- что самого интересного появилось в последнее время в электронной мобильной коммерции;
- что выбрать – долгосрочные продажи или моментальный заработок;
- чем стоит руководствоваться для построения своего бизнеса – сердцем или разумом.
Конечно, у каждого есть собственное мнение и свои способы работы, но мнение экспертов может стать хорошей подсказкой для каждого, кто стремится эффективно работать в этой сфере, используя мобильные тренды.